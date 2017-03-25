Dünya'nın En Büyük Yapay Güneşi Işık Yaymaya Başladı

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) tarafından oluşturulan ve Synlight adı verilen dünyanın en büyük yapay güneşi, yenilenebilir enerji üretimine yenilik getirmek amacıyla geçtiğimiz günlerde devreye sokuldu.

Dünyada güvenilir bir yenilenebilir enerji kaynağına olan talep gün geçtikçe artmakta, Almanlar da talepleri karşılamak adına böyle yenilikçi bir enerji kaynağına geçiyor. DLR'den Johannes Remmel, "Yenilenebilir enerji hedeflerini gerçekleştirmek için mevcut teknolojileri pratik yollarla genişletmek zorundayız fakat Synlight gibi evrensel ve üst düzey teknolojik projelerde yatırım olmaksızın yenilikçi araştırmalar sekteye uğrar." diyor.

"Bugün, güneş panelleri sayesinde doğal güneş enerjisini kullanabilsek de, güneşin dünya üzerindeki parlaklığının ve gücünün büyük bir kısmı hala işlenilemiyor. Synlight'ın amacı da bu boşa giden enerjiden çeşitli şekillerde faydalanabilmek." diye ekliyor Remmel.

Almanya'nın Jülich kentinde üç katlı bir binada yer alan Synlight, 149 adet kısa ksenon ark lambasından oluşmakta ve bu lambalar 3000 dereceye kadar kavurucu bir sıcaklık üretebilmekte. Geniş bir sinema ekranını aydınlatabilmek için sadece bir tane ksenon ark lambası kullanıldığını göz önünde bulundurursak, sanırım 149 lambanın gücünü hayal edebiliriz.

Peki bu devasa deniz fenerinin amacı ne? Synlight'ın ana hedeflerinden biri, hidrojen barındıran su moleküllerini nasıl verimli bir biçimde parçalayacağımızı keşfetmek. Yani bütün bu sıkıntı hidrojen elde edebilmek için mi? Evet! Çünkü hidrojen, yakıldığında zehirli CO2 salınımı yapmadığı için, mükemmel bir temiz enerji kaynağı.

Synlight'ın görevi ise, bilim insanlarının suyu moleküllerine ayırma ve hidrojen elde edebilmeleri adına gereken elektriği üretirken, gereksiz güç ve para kaybı yaşanmaksızın güneş ışınlarından nasıl en uygun biçimde yararlanacaklarını anlamalarını sağlamak. Yeri gelmişken söyleyelim, Synlight'ın maliyeti şimdiden 3,8 milyon Dolar olarak ifade edildi. Oldukça pahalı olmasına rağmen, böyle bir teknoloji yapılan yatırımı uzun vadede pek çok bağlamda kazanca dönüştürecektir.

Synlight, bilim insanlarına güneş enerjisini nasıl daha etkin bir biçimde kullanılabileceğini gösterdikten sonra, uygarlığımız güvenilebilir ve verimli enerji üretimine

çok daha yakın olacaktır. Dünyayı zehirli enerji tüketiminden, hidrojen gibi temiz bir enerji kullanımına geçireceği için etkileri bize ve gezegenimize uzun vadede oldukça büyük olacak. Umarız Synlight bilim insanlarına bekledikleri yardımı yapar ve dünyamız daha yaşanılabilir bir yer haline gelir.