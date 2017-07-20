Dünya’nın En Eski Tapınağı: Göbekli Tepe!

Şanlı Urfa'daki Göbekli Tepe yapılan araştırmalar sonucunda Dünya'nın en eski tapınağı oldu. Arkeolagların yaptığı araştımaların sonuçlarında Göbekli Tepe'de ilgi çekici bir çok yapı bulundu.

Dünya’nn en eski tapınağı olan Şanlı Urfa’ya 15 km mesafede bulunan göbekli tepe günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce inşa edilmiş. Neolitik döneme (M.Ö 9600-7300) ait olan Göbekli Tepe’de çok sayıda yerleşim amaçlı yapılmış yapılar bulundu. Bunun yanında T biçimindeki sütunlar da bulundu. Üzerinde boğa, yaban domuzu, tilki, yılan gibi hayvan figürleri olan T biçimindeki sütunların stilize edilmiş insan tasvirleri olduğu düşünülüyor. Bunun sebebi ise bu yapılar üzerindeki el ve kol tasvirleri. T biçimindeki sütunların ağırlıkları ise dönem şartlarına bakıldığında bir hayli düşündürücü. Arkeologların nasıl yapıldığını çözemedikleri bu sütunların her biri yaklaşık 40 ton ile 60 ton arasında.

Uzmanlar, akraba taşı olarak bilinen bir taşı incelediklerinde üzerindeki hayvan figürlerinin aslında astronomik semboller olduğunu keşfetti. Bilim adamları sofistike bilgisayar yazılımları yardımıyla sembolleri gökyüzündeki desenlerle eşleştirerek M.Ö. 10.950 civarında meydana gelen bir olayla ilişkili olduklarını buldular.Arkeologların yakın zamanda yaptığı bir araştırmada, taş oymalarının 11.000 yıl önce Dünya’yı etkileyen bir kuyruklu yıldızın kanıtı olduğu ortaya çıktı. Bunun sonucunda ise tüylü mamutların yok olduğu ve yeni uygarlıkların ortaya çıktığı düşünülüyor.

Bunların yanında çalışanlar, siteye gömülmüş ve daha önce hiç görülmemiş bir şekilde delinmiş kafatasları bulurken henüz hiç ceset bulamadılar. Göbekli Tepe’nin günümüze kadar bu denli korunmuş olması da farklı bir konu. Çünkü yapıldıktan bin yıl sonra bilinmeyen nedenlerle tonlarca toprak ve çakmak taşlarıyla tamamıyla gömülmüş.

