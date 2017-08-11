Dünya’nın En Güzel 10 Ofis Binası

Sıkıcı ofis binalarının dışına çıkabilmiş Dünya'nın en güzel 10 ofis binasından bazıları oldukça göz alıcı duruyor.

Genellikle ofis binaları düpedüz sıradan ve sıkıcı olurlar. Ancak böyle olmak zorundalar diye bir kural yok. İşte bu 10 ofis binası da bambaşka tasarımlara sahip.

2017 Dünya Mimarlık Festivali, dünyadaki en güzel ofis binaları için yaptığı kısa listeyi yayınladı. İşte o kısa listedeki tasarım harikası binalar,

Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu, Chennai, Hindistan

Proje hakkında, "KSM Mimarlık tasarımcıları ve mühendisleri, kentin gelişmekte olan ticari merkezi ortasında yeni bir stüdyo tasarlamak ve inşa etmek için yola çıktılar. KSM Mimarlık Stüdyosu, çevre dostu ve iklim hassasiyeti ve ilgili mimariyle ilgili olan tasarım inançlarını ve prensiplerini bünyesinde barındırıyor" açıklaması yapıldı.

Co Op Kyosai Plaza, Tokyo, Japonya

11 Mart 2011'de meydana gelen Büyük Doğu Japonya Depremi’nde Tokyo’da bile birçok binada pencerelerin açılmaması gibi büyük sorunlar yaşandı. Plaza, deprem sonrasında edinilen derslerden en iyi şekilde yararlanarak en son çevre yapı sistemlerini bütünleştiriyor.

GLF Headquarters, Miami, Amerika Birleşik Devletleri

Oppenheim Mimarlık, “Şeffaflık ve basitlik, Miami Nehri yakınında bulunan bu ofis kompleksinde önemli unsurlardı. Konsept, kullanıcıya esneklik sağlayacak ve açık alan duygusunu uyandıran geniş yer döşemelerine sahip lüks bir ofis ortamı yarattı.” dedi.

GS1 Portekiz, Lizbon, Portekiz

Portekiz'in iş yeniliği için ilklerinden biri olan bu kampüs, şehrin sınırlarında 18. yüzyıldan kalma bir çiftlik evinin çevresinde kurulu ve 1970'lerin başında büyük oranda esin kaynağı olan bir ortogonal ızgaraya dayanılarak planlanmış.

Sonnesgade 11, Aarhus, Denmark

SLETH tarafından hazırlanan yeni karma yapı, Godsbanen'in yakınında bulunuyor ve endüstriden canlı kültürel kent alanına dönüşümü yansıtıyor.

Guilherme Torres Studio, São Paulo, Brazil

Studio Guilherme Torres, “Ana fikir çok yönlü ve 21. yüzyılın ruhunu yansıtıyor. Dolayısıyla alan yeni yaratıcılıklara ve projelere izin vermek üzere tasarlandı.”

Port House, Antwerp, Belgium

Antwerp'teki yeni Liman Evi, kentin etrafındaki ayrı binalarda çalışan 500 personelin bir araya getirilmesi için, sahipsiz bir yangın istasyonunu liman için yeni bir merkez haline getiriyor.

Västgötagatan 5, Stockholm, İsveç

Lai Yard, Nanjing, Çin

Pollen Street Office, Auckland, Yeni Zelanda