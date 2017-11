Dünya'nın En Kısa Bilimsel Makalesi

Normalde sayfalarca sürebilen bilimsel makalelere rağmen bu matematikle ilgili makale, bir sayfayla dünyanın en kısa makalesi olma ünvanını elinde tutuyor.

Bilimsel makalelere aşina olan takipçilerimiz vardır. Hem sayısal bilimler hem de sosyal bilimlere ait bilimsel makaleler genellikle sayfalarca uzunlukta olurlar. Bunun da en büyük sebebi ortaya bilimsel bir iddia koyabilmek için genellikle öncesinde kendinize bir kuramsal arka plan inşa etmenizin gereksinimidir. Yani geçmişe dayandırmadan ortaya bir şeyler atamazsınız. Ancak bu durum sayısal bilimler söz konusu olduğu zaman bu genellemeye istisna şeylerle karşılaşabiliyoruz.

Bunun en büyük örneği ise L. J. Lander ve T. R. Parkin'in "Bulletin of the American Mathematical Society" Dergisinde 1967 yılında yayınlanan "Benzer Kuvvetlerin Toplamına Dair Euler Varsayımına Karşıt Örnek" başlığını verdikleri makale diyebiliriz. Şu an yazacağımız yazıdan bile daha kısa olan makale ise iki paragraf, bir formülsel örnek ve bir de kaynaktan oluşuyor.

Lander ve Parkin tarafından 1967 yılında yazılan söz konusu makale, ünlü matematikçi Leonhard Euler’in 200 sene önce başlıktada atfedilen ve ileri sürdüğü varsayımı 2 cümleyle çürütmektedir. O cümleler de şöyle:

“CDC 6600 üzerinde doğrudan yapılan bir araştırma, 275 + 845 + 1105 + 1335= 1445 olduğunu, yani 5. kuvvetlerden 4 sayının toplamının bir diğer 5. kuvvetten sayıya eşit olabileceğini gösterdi. Bu, n>2 olmak üzere n. kuvvetten bir sayının n adet n. kuvvetten sayının toplamına eşit olması gerektiğini ileri süren Euler’in varsayımına karşı bir örnektir.

(−220)5 + 50275 + 62375 + 140685 = 141325 (Scher & Seidl, 1996)

555 + 31835 + 289695 + 852825 = 853595 (Frye, 2004)"

Makalede ise özetle Euler'in 1769 yılında Fermat’ın Son Teoreminin özelleştirilmiş bir durumu olarak ortaya attığı bu varsayımından bahsediliyor. Varsayımı yukarıda yazdık. Buna göre örneğin 15 sayısının 5 inci kuvvetini bulmak için en az 5 tane sayının 5 inci kuvvetleri toplamamız gerekmektedir. Bu makalede kısacası bu duruma karşıt bir görüşü kanıtlıyor.

Makale içerisindeki tek kaynak da aslında Euler'in varsayımını açıklayan bir makaleymiş. Açıkçası biz buradaki sadeliği çok beğendik. Makalenin tamamına İngilizcesine buradan ulaşabilirsiniz. Zaten başlık ve yazı içerisinde kullandığımız görsel de zaten makalenin tamamını oluşturuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Var olan bilimsel çalışmaların bu kadar karmaşık ve uzun olması bazen toplumu bilimden uzaklaştırmıyor mu?