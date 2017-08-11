Uzun uçuşlar, can sıkan yolculuklar, bitmek bilmeyen yollar bir yana Dünya’nın en kısa uçak yolculuğu 2.7 kilometreyle daha koltuğunuza yerleşmeden bitiyor.

Katar Havayolları’nın Doha’dan kalkan Boeing 777-200LR uçağı, 259 yolcusuyla 15 saat 40 dakika uçup Yeni Zellanda’da Auckland’a indi. Bu sefer, dünyanın duraksız yapılan en uzun uçuşu olmuştu.

Orkney Adaları'ndaki Westray'den Papa Westray'e olan uçuş ise sadece 2,7 km. En iyi rüzgar koşullarında gerçekleşen seferin uçuş, yalnızca 47 saniye sürüyor. Yolcular, İskoç havayollarından biri olan Loganair'in sekiz kişilik uçaklarından birinde kısa bir uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Belize, dünyadaki en kısa uçuşlardan birine ev sahipliği yapıyor ve Caye Caulker ile Caye Şapeli arasındaki uzaklık yaklaşık 2 mil. People's Air Group adlı Avusturyalı bir hava yolu şirketi İsviçre'den Almanya'ya sadece sekiz dakikada geçerek en kısa uluslararası uçuş rekorunu elinde tutuyordu. Düşük bilet satışları ve kısa menzilli uçuşun yüksek maliyeti nedeniyle bu yılın başlarında uçuş iptal edildi.

