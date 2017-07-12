Yolculukları belirleyen önemli faktörler de bir bakıma yollardır. Bu 12 yoldan geçip herhangi bir yolculuğa çıkmayı kesinlikle istemeyeceksiniz.

Yolculuğumuzun güzel geçip geçmemesindeki önemli etkenlerden biri de yollardır. Bazı yollar gerek virajlarla, gerek haydutlarla ve gerekse de coğrafi yapısıyla bizi yolculuktan bezdirebilir.

Aşağıdaki yollarda keskin dönüşler, yola çarpan dalgalar ve gizli haydutlara şahit olacaksınız. Brezilya'nın Ölüm Yolu'ndan Rusya'nın Kemik Yoluna kadar olan bu 12 yolda seyahat etmeyi dahi istemeyeceksiniz. Eğer yolunuz düşerse, hayatınız emniyet kemerine bağlı olabilir.

Alaska'nın kabusu aratmayan Dalton Yolu, uzak ormanlar, tundralar ve Yukon Nehri boyunca yaklaşık 400 mil uzanıyor. Arctic Ocean'da sona eriyor

Trans-Alaska Boru Hattı için bir servis yolu olarak inşa edilen çoğunlukla çakıl yol, dik sınıflar ve çığlar için uyarı işaretleri içeriyor.

108 mil'lik Prithvi Otoyolu, Himalayalar'ın nefes kesici manzaralarını ve Nepal'in en büyük dini yerlerini sunuyor

Yolun dar olması, eğime sahip olması ve trafiğin büyük bir sorun haline gelmesi, oradan geçenleri epey zorluyor.

Norveç'in Atlantik Yolu üzerindeki bir köprüden geçmek, hayatınıza mal olabilir

Köprünün ilüzyonu gerçekten de bizi bir yere götürmeyecek gibi duruyor. Ayrıca herhangi bir olası fırtına sırasında köprüden geçmek büyük bir hayati riski beraberinde getiriyor.

Dünya'nın en soğuk noktalarından biri olan Rusya'nın Kolyma Otoyolu, yolda kalabilecekler için çok az sığınak sunuyor

Gündüz vakitlerinde bile ayıların sürekli olarak sürücülere saldırmaya çalıştığı bu yerin anılmasında bir başka özelliği daha var. Diğer adı Kemik Yolu olan bu yolda on binlerce tutsağın, bu yolun yapımında öldüğü ve yolun o şekilde yapıldığı öne sürülüyor.

Vietnam ve Laos'taki dağlar ve pirinç tarlaları boyunca süren bu yol, Vietnam savaşı sırasında bir Komünist arz yolu olarak görev yapıyordu

Savaşın sonrasında ise hava saldırılarından dolayı toprağa gömülü olarak kalan birçok patlamamış bomba bulunuyor. İddiaya göre bu sayı öyle büyük ki, 80 milyon olarak adından söz ettiriyor.

Brezilya'nın Ölüm Yolu'nda her yıl 11.000'den fazla insan, ayağı kayarak aşağı düşüyor

Tek şeritli toprak yol, hafif bir eğime de sahip. Sadece birkaç saniyelik dikkatsizlik, ölümle sonuçlanabiliyor.

Stelvio Geçidi, bir zamanlar İtalya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasındaki sınırı oluşturuyordu

48 adet keskin virajlara sahip geçit, dünyanın her yerinden sürüş meraklıları için cazip ama tehlikeli bir yer haline geliyor.

Bu yol, yerel halk tarafından Milyon Dolarlık Yol olarak adlandırılmış. Çünkü yolculuk edenler, bir daha etmeleri için ancak kendilerine milyonlar verilirse kabul edeceklerini dile getiriyor

Yolda müthiş engebe ve virajlar bulunuyor. Ayrıca sahip olduğu uçurum da tek başına gözleri korkutmaya yetiyor.

Guoliang Tüneli, Çin'in Taihang Dağları'na sadece 40 yıl önce oyulmaya başlandı

13 köylünün, yaklaşık 4 metrelik tüneli oyması 5 yıllarını aldı.

Mısır'daki Luxor-Hurghada Yolu, birçok kez turistler için güvenli olup olmadığı konusunda araştırmalara tabi tutuldu. Ancak yolun kullanımı devam ediyor

Kızıldeniz'den Luxor, haydutlar ve teröristler için gerçekten popüler bir mekan. Bu da, araştırmaya dahi gerek olmadan ne kadar güvenli olduğunu gözler önüne seriyor.

Dünyadaki en yüksek otoyol olan Karakoram Otoyolu, 60'lı yıllarda Çin ile Pakistan arasında ortak bir inşaat projesi olarak ortaya çıktı

Yaklaşık 900 inşaat işçisi, yol yapımı sırasında ya öldü ya da bir nedenden dolayı öldürüldü.

Filipinler Commonwealth Caddesi, günde üç ila beş kazaya ev sahipliği yapıyor ve Ölüm Yolu olarak adlandırılıyor

Yedi buçuk millik kentsel yol, bazı yerlerde 18 şeridi kapsıyor ve sürücüleri tehlikeli bir şekilde trafikte yol almalarına olanak tanıyor.