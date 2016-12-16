Dünyanın En Pahalı Bilim Kitabı 3.7 Milyon Dolara Satıldı!

Newton'un dünyayı değiştiren kanunları duyurduğu Principa Mathematica'nın Avrupa baskısı 80 kopyasından biri, 3.7 milyon dolara alıcı buldu.

Bilim metinleri, müzayedelerde satıldığında normalde çok da pahalıya gitmiyor, ancak bunun istisnaları var. Isaac Newton’un 1687’de yayınlanan başyapıtı Principa Mathematica’nın ilk baskısı, 3.7 milyon dolara satıldı. İlk başta 1.5 milyon doları geçmeyen açık arttırmada, fiyat son kertede hızla arttı. Bu baskısı, nadir bulunan Avrupa baskılarından biri. Yalnızca 80 adet basılmıştı. İngiltere için ilk baskıda ise 400 adet kitap vardı.

Fakat bu en nadir Newton eseri değil. Benzer bir kopya, 2013’te daha mütevazi bir fiyata, 2.5 milyon dolara satılmıştı.

Principa Mathematica çok önemli bir eser. Bu kitap, Newton’un yer çekimi de dahil, hareket kanunlarının aktarıldığı bir kitap olma özelliğini taşıyor. Yüzyıllar boyunca fiziğin temel taşları olan kanunları bu kitapta açıklamıştı. Birçok bilimsel ve teknolojik gelişmenin temelini oluşturan ve gezegenlerin hareketlerini açıklayan teorilere kaynak sağlayan kanunlar, ilk defa dünya kamuoyuna Principa Mathematica’da duyurulmuştu.