55 m²'lik bir evin ortalama fiyatının 1.8 milyon dolar olduğu Hong Kong'taki iskan sorununa çözüm getirmek isteyen bir mimar, beton su borularından yapılma tüp evler inşa ederek, ev sorununa çözüm getirmeyi hedefliyor.

Demographia International Housing Affordibality’nin 2017 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Hong Kong ev alacaklar için geçtiğimiz yedi yıl boyunca dünyanın en pahalı şehri olma ünvanını elinde tutmuş.

Hong Kong’lu bir mimar olan James Law yaptığı mikro boyutlu evlerin, şehrin iskan krizinin hafifletilmesine yardımcı olacağını düşünüyor. Bu evlerin tipik bir özelliği var: modern bir evin beraberinde getirdiği tüm konforla döşenmiş, beton su borularından oluşuyorlar.

Law, bu ‘tüp ev’ tasarımıyla ilgili aşağıdaki açıklamaları yapıyor.

OPod adı verilen tüp evlerin alanı yaklaşık 9.2 m². Bir kıyaslama olarak belirtmek gerekirse, standart bir araba garajının büyüklüğü yaklaşık 18 m²’dir.

Law’un ‘James Law Cybertecture’ adlı firması aşağıdaki resimde görülen tüp ev, 2.5 metre çapındaki bir su borusundan yapılmış.

İçerisinde yatağa dönüşen bir kanepe, kitaplık, mini buzdolabı, mikrodalga fırın ve bir de küvetli banyo bulunuyor.

Bu ev tasarımları şu an için prototip aşamasında fakat Law yakında bu evleri satışa çıkarmayı planlıyor. Law’un ekibi belediyeden yapım için izin almaya çalışıyor.

Her bir tüp evin fiyatı 15.000$ civarında olacak. Ucuz değil ama Hong Kong’taki ortalama yeni bir evin fiyatından çok daha aşağıda. Zira Hong Kong’ta 55 m² büyüklüğünde bir evin fiyatı 1.8 milyon dolar civarında.

Law, tüp evlerini, Hong Kong’un iskan sıkıntısına geçici bir çözüm olarak görüyor. Söz konusu tüp evler tersane gibi kullanılmayan varoş alanlarda kümeler halinde inşa edilebilir.

Binalar arasında…

… ya da köprü altlarında.

Tüp evlerin ağırlıkları yaklaşık 22 ton olduğu için bir arada tutulmaları için civatalanmaları gerekmiyor. Böylece kurulum masraflarının düşmesi sağlanıyor.

“Hong Kong’ta çok sayıda insan aşırı yüksek kiralar, iskan masrafları ve yetersiz bina nedeniyle bakımsız koşullarda ya da ortak meskenlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle OPod, pahalı olmayan bir alternatif olma özelliği taşıyor.”