ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Ölüm Vadisi (Death Valley) tarihte kaydedilmiş en sıcak ayı geride bıraktı. İklim değişikliği bütün Kuzey Yarım Küre’de etkisini hissettirirken, Ölüm Vadisi’nde ortalama sıcaklık 42 dereceydi.

Isınan havalar sadece kutuplarda değil, normalde de sıcak olan yerlerde şaşkınlık yaratmaya başladı. Dünyanın en sıcak bölgelerinden birisi olan Ölüm Vadisi’nde bile sıcaklık rekoru kırıldı. Dünya tarihinde kaydedilen en sıcak ay, 2018’in Temmuz ayı olarak bu vadide kaydedildi.

Ölüm Vadisi'nin Temmuz ayı boyunca ortalama sıcaklığı 42 santigrat dereceyken, maksimum sıcaklık 52.7 dereceye kadar ulaştı. Bu seviyesiyle geçtiğimiz yıl dünyanın en sıcak ayını geride bırakan Ölüm Vadisi, kendi rekorunu yenilemiş oldu.

Bölge, 2005 yılından bu yana gezegenin en yüksek sıcaklık ortalamalarının kaydedildiği bir bölge. Bu nedenle adını son derece hak ettiğini söyleyebiliriz. Review Journal'a göre bu yaz Ölüm Vadisi’ni ziyaret turistlerden birisi, durumu hafife aldığı için hayatını kaybetti.

Temmuz ayı içerisinde sıcaklık rekorlarına imza atan diğer yerler arasında Kuzey Kutup Dairesi, Japonya, Kuzey Afrika ve Avrupa’nın büyük bir bölümü var. Bilim insanları iklim değişikliğinin Avrupa üzerinde bir ısı dalgası yarattığı görüşündeler. Bu ısı dalgalarının farklı coğrafyalarda da oluşmaları ise artık şaşırtmıyor.

Ölüm Vadisi'nde dünyanın diğer bölgelerine nazaran sıcaklıkların çok az değişim geçiriyor Bu nedenle yaz aylarında düşük sıcaklıklar yaşanan günler görmek çok zor. Haliyle ortalamalar da yüksek kalıyor.