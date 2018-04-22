Dünya'nın En Yaşlı İnsanı, 117 Yaşında Bugün Hayata Gözlerin

Dünyanın en büyük insanı olarak kabul edilen büyük-büyük-büyük-büyükanne Nabi Tajima, Japonya'da 117 yaşında hayata veda etti.

Güney Japon kasabası Kikai'de bir yetkili, Nabi Tajima'nın cumartesi gecesi bir hastanede öldüğünü söyledi. Tajima, ocak ayından beri hastanede yatıyordu. Tajima, 4 Ağustos 1900'de doğdu ve büyük büyük torunlar da dahil olmak üzere 160'dan fazla torun sahibi olduğu bildirildi.

Jamaika'da Violet Brown'ın ölümünden sonra Tajima, 117 yaşında dünyanın en yaşlı olma ünvanına sahip oldu. Guinness, bu ayın başlarında dünyanın en yaşlı adamı olarak Japonya'nın kuzeyindeki 112 yaşındaki Masazo Nonaka olduğunu onayladı. Ayrıca Guiness'e göre Tajima, dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı kişisi.

Nabi Tajima, Yaşlılıktan mı Vefat Etti?

Aslında bakarsanız, yaşlılıktan ölme kavramı diye bir kavram yoktur ve hiçbir otopsi raporunda 'yaşlılıktan ölüm' diye bir kavram bulunmaz. ABD merkezli jerontoloji araştırma grubu, Chiyo Yoshida'nın kayıtlarında dünyanın en yaşlı kişisi olduğunu söyledi.

Ayrıca Jaramillo soyisimli bir kişi, kimlik kartında 25 Temmuz 1896'da doğduğunu, ancak resmi belgelerin eksikliğinden dolayı Guinness tarafından dünyanın en yaşlı kişisi olarak kabul edilmediğini belirtti. İddialara göre Jaramillo, Şili doğum belgesini 20 yıl önce bir yangında kaybetti.