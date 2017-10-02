Geceleri Dünya’nın Sıra Dışı Olduğunu Fotoğraflar!

Eğer Uluslararası Uzay İstasyonu gibi yapılarda bulunan insanların Dünya’yı nasıl gördüklerini merak ediyorsanız, şu an doğru yerdesiniz.

Uzay gizemlerle dolu ama biz insanoğlu olarak hala gezegenimizdekileri çözemedik. Geçmişe şöyle bir dönüp baktığımızda ona hiç hak etmediği şekilde davrandığımızı söylememek güç olur.

Giderek yaşlanan gezegenimiz üzerinde yaşayan bizler geliştikçe yoruluyor ve doğanın tepkisi de çok sert oluyor. Gene de büyüleyiciliğinden hiçbir şey kaybetmediğini söyleyebiliriz. Eğer geceleri Dünya’yı her insan canlı bir şekilde görse, sanırım hatamızın farkına varmak uzun sürmeyecek gibi.

Galerideki görüntüler, 32 GB RAM’e ve piyasadaki en iyi işlemcilere sahip olsanız bile 10 saate kadar çıkan işleme sürelerine sahipler:

Avrupa Kıtası:

Potekiz ve Fransa:

İngiltere (solda) ve Avrupa'nın bir kısmı:

Japonya ve Asya:

Tayland, Kamboçya, Vietnam:

Hindistan:

Kuzey Amerika (ABD ve Meksika Körfezi'nin bir kısmı ve Florida Burnu):

Kanada ve ABD sınırının doğsundaki dev göller:

Kuzey Amerika Kıtası:

Kuzey ve Güney Amerika'nın birleştiği nokta:

Şili'nin sarp dağları ve Güney Amerika'nın ormanları:

Brezilya:

Madagaskar Adası ve Afrika:

Türkiye ve Kıbrıs Adası:

Bonus: