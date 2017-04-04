Evimiz Dünya'nın bize sunduğu her şeyi tüketmeyi iyi biliyoruz. Peki hiç onları anlamaya çalıştık mı?

Kimileri insanların Dünya ve doğası hakkında bilgilerinin mutlak sınıra olduğunu düşünebilir. Ancak keşfedilmemiş mekanlar ve türler, tabanını gözlemleyemedimiz Everest’i bile gömebilecek derinlikteki sular, henüz keşfedilmemiş ve aynı türün üyesi olduğumuz izole kabileler…

Evinizde otururken hiç bir zaman yerini bulamadığınız ve içinde nelerin döndüğünü bilmediğiniz bir odanız olduğunu düşünün. O ev de yaşamak, o odanın gizemlerini çözmek ve evin her tarafına bıraktığı ipucularıyla karşılaşmak gerçekten maceralı olurdu. İşte tüm insanlığın evi olan Dünya’da durum bundan farksız değil ve o odanın ismi de doğa.

Bize keşfedilmemiş yüzüne dair ipucular veren yuvamız Dünya’da karşılaşılmış 15 gizemli doğa olayını sizin için listeledik:

1) Elmo’nun Ateşi

Bu bölgede “hayalet yangınlar” şeklinde adı çıkmış bu fenomen, genellikle fırtına zamanı havayla sürtüşen şeyler etrafında kıvılcımlar oluşturuyor. Ortaçağ Avrupalıları tarafından bu ışıklarının gemicilerin koruyucusu Aziz Elmo'nun vazgeçilmez bir hediyesi olduğuna inanıyorlardı: Efsaneye göre onlar için dua eden gemicilerin bulunduğu kadırgaların direklerinde beliren ışıklarla Elmo’nun işaret verdiğine inanlıyor.

2) Buzulda bir volkan ve kardan bacaları

Erebos Dağı, Antarktika'daki en büyük ve en aktif yanardağlardan biridir. Çatlaklardan çıkan donmuş su buharı ve soğun etkisi ile oluşan buhar bacaları doğa kurallarının her yerde işlediğine dair mükemmel bir ispat niteliğinde.

3) Işıktan direkler

Bu güzel optik fenomen, akşam üzeri ve ya sabaha karşı soğuk havanın tesirindeki şehirlerde ışıkların havadaki küçük buz parçacıkları tarafından yansımasıyla ortaya çıkıyor. Soluyabildiğimiz havanın içinde dolanan buz parçacıklarının oluşturduğu manzaralar optik bir ilizyon değil.

4) Finlandiya’daki bir gölde oluşan spagetti şeklindeki kar

Finlandiya'nın Hämeenlinna kentinde yaşayan bir adam, evinin yakınındaki gölde erişte yada spagetti benzeri kar parçalarını keşfetti. Hala o gölde rüzgar ve su akıntıları sebebiyle soğuk havalarda yağan karlar böyle şekiller almaya devam ediyor.

5) Dans eden orman

Rusya'da bir ormanda garip bir şekilde hiç bir müdahale olmadan bükülen ağaçlar hakkında bilim insanları henüz bir sonuca varmış değil. Bazıları nedeninin parazitler olduğunu düşünürken bazıları güçlü deniz rüzgarlarını sorumlu tutuyor.

6) Renkli çizgiler

Bazı insanlar, yüksek bölgelerde görülen bu kırmızı veya mavi renkte yanıp sönen uzaylı gemileri olduğunu düşünüyorlardı. Ancak olay 1989'da fotoğraf makinesinde yakalandıktan sonra, renkli çizgilerin (stripes) yıldırımların “uzaktan akrabaları" olduğu kanıtladı.

7) Kızıl gelgit

Kızıl gelgite, suyun yüzeyinde çimlenen çok büyük miktarda toplanmış minik kırmızı algler sebep oluyor. Deniz sakinleri için tehlikeli olan fenomen, sudaki oksijen içeriği azaltıyor, hidrojen sülfür ve amonyak miktarlarını arttırıyor.

8) Brocken Dağı Hayaleti

Dağdaysanız ve güneşten uzak görünüyorsanız, bazen gökkuşağı renkleriyle çevrili bir devin gölgesini görebilirsiniz. Aslında bu, sis içerisinde bulunan diğer dağcıların gölgesi ve ışık kırılmasıyla oluşan bir doğal ilizyon. Bu fenomen Almanya'daki bir dağ olan Brocken'de sık sık görülür.

9) Naga’nın Ateş Topları

Tayland'daki Mekong Nehri bazen yüzeyinden 30 ila 50 metre yüksekliğe kadar çıkan ve sonra kaybolan kızıl ateş toplarını fırlatıyor. Fenomen genellikle Ekim ayında ortaya çıkıyor ve bu olaya adanmış bir festival bile var. Bilim adamları bunu nehirden yükselen gazların çıkardığı baloncuklarla oluştuğunu söylüyor. Yerliler, topların nehirde yaşayan tanrı olan ve yarı yılan yarı insan şeklindeki Naga tarafından gönderildiğine inanıyorlar.

10) Yere çakılan kuşlar vadisi

Hindistan'daki Jatinga Vadisi’nin kuşları yüzyıllardır çok sıra dışı davranıyorlar: Küçük daireler çizerek yarı kapalı bilinçleriyle yere çakılıyorlar. Kuşlar genellikle güneş ve Dünya'nın manyetik alanı sayesinde yolunu bulurlar. Garip davranışlarının nedeni bölgenin bu manyetik alanı etkileyen jeofiziksel anomalilerden dolayı olduğu söyleniyor.

11) Baltık Deniz’indeki ilginç yapı

Baltık Denizi'nin altında bulunan UFO benzeri garip bir nesne bilim adamları tarafından nasıl oluştuğuna dair inlenemeye devam ediyor. Bazalttan kayacından yapılmış olduğu için uzay gemisi değil. Teori, bunun buzul erimesinin bir sonucunda oluştuğu yönünde, ancak II. Dünya Savaşı'ndaki gizli bir Nazi askeri tesisi olabileceği de tartışılıyor.

12) Ölüm Dokunuşu

Bu olgu farklı tuzluluk miktarlarına sahip Antartika sularında farklı donma sıcaklıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Buzların bir yay haline dönüşen ani bir esintiyle saniyeler içinde büyümesiyle oluşuyor. Dokunduğu herhangi bir canlıyı öldürecek kadar da soğuk. 1974 hipotezleştirilde 2011’de fenomenin kaynağı kanıtlandı ve BBC kazara aşağıdaki görüntüleri yayınladı.

13) Nehirlerdeki buz daireleri

Mükemmel yuvarlak şekillere sahip buz daireleri, nehirlerdeki girdap akımları tarafından oluşturulur. Bir parça buz dönmeye başlar ve kendinden ufak buzlarla bir araya gelir ve müthiş bir geometri ile genişlemeye devam eder. Bu fenomen, İskandinavya, Kuzey Amerika, Almanya, İngiltere ve Rusya'daki nehirlerde sıklıkla görülüyor.

14) Eğri Orman

Bükülmüş gövdeye sahip yaklaşık 400 tane çam ağacı bulunduğu ormana da adını vermiş durumda 1939’dan bu yana varlığından haberdarız ancak sebebinin ne olduğu hala anlaşılabilmiş değil. Crooked Ormanı Batı Polonya'nın hemen dışında yer alıyor.

15) Dünya'nın merkezindeki gizli okyanus

Aşağıdaki resim “ringwoodit” adı verilen minerali göstermektedir ve basınçlı su içeriğine sahiptir. Son yıllardaki araştırmalar, nadir bulunan minerallerden oluşan Dünya örtüsünün derinliklerinde geniş bir okyanus olduğunu ve genel hacmi Dünya yüzeyi üzerindeki tüm okyanuslarınkinden daha fazla olabileceğini gösteriyor. Söz konusu mineral sadece magma tabakası içinde yüksek sıcaklığa maruz kalan su ile oluşuyor.