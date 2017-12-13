Dünya’nın Hareketiyle Oluşan, Tüm Zamanların Gizemli Sesi

Bilim insanları, çeşitli araçlar kullanarak Dünya’nın ürettiği bilinen en düşük frekanslı elektronlarını ölçtüler. Bu elektronların titreşimleri gezegenimizin hareketlerinden kaynaklanıyor, asıl nedeni ise hala bilinmiyor.

Doğanın ve şehirlerin kendi sesleri vardır. Bir ormana gittiğinizde, kuş cıvıldamalarıyla yaprakların rüzgarla temas ettiğini gösteren hışırtılar duyarsınız. Büyük şehir merkezlerinde kornalarla birlikte yükselen uğultular kulağınıza gelir. Duyduğunuz ya da duyamadığınız her şeyin sesi, elektronların hareketleriyle oluşan frekanslardır aslında.

Tıpkı diğer şeyler gibi Dünya’nın kendisi de bir ses üretir. Bu ses ise oldukça düşük frekanslıdır ve ölçümlemek için birazdan okuyacağınız araştırmadaki gibi gelişmiş teknolojiler gerektirir.

Bilim insanları, Dünya’nın bu ilginç ve sırlarla dolu şarkısını ilk defa kaydettiler. Bu ciddi araştırma için, Küresel Okyanus Altı Sismometreleri (OCB'ler) adı verilen bir sistem kullanarak Hint Okyanusu’nun tabanına inmeleri gerekti.

Araştırmacılar elde ettikleri düşük frekanslı sesi, bir piyanonun tuşlarının hepsine aynı anda basmak olarak tanımlıyorlar.

Eylül 2012’den Kasım 2013’e kadar, OCB’lerin 57 farklı noktada su altına konumlandırma çalışmaları yürütüldü. Seslerin frekansları ise 2.9 ila 4.5 milihertz arasında. Yani insanın ortalama duyma eşiğinden yaklaşık 10.000 kat daha düşük. O yüzden bu sesi dinlemeyi beklemeyin, çünkü duyamazsınız.

Gizemli “uğultunun” kökeni:

Dünya’nın böyle bir frekans ürettiği ilk defa 1959 yılında keşfedildi. Ancak tam olarak neden kaynaklandığı anlaşılamamıştı. Hemen aklınıza gelen depremlere neden olan tektonik hareketleri unutun, çünkü onlar bile bir neden değil. Çünkü öyle olsaydı, bu uğultunun sürekli devam etmesi imkansızdı.

Bazı bilimsel kuramlar, atmosferik bozulmaları veya okyanus tabanındaki hareket ile bu sesi bağdaştırsalar da hala kesin bir yargıya varamıyorlar. Yapılan çalışmalarla esrarengiz sesin gizeminin araştırılmasına devam ediliyor.

