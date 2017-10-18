'Düz Dünya' teorisini artık duymayan kalmadı, peki ya Hollow Earth ('Oyuk Dünya') teorisi?

2008 yapımı o berbat filmi hatılarsınız. Başrolünde aslen Mumya filmlerinden tanıdığımız Brendan Fraser'ın oynadığı, Jules Verne'in o harika eserinden uyarlanan Dünyanın Merkezine Yolculuk adlı yapım. Filmin de kitabın da aslında 'Oyuk Dünya' teorisini biraz yansıttığını söylenebilir. "Düz Dünyacılar" gibi hükümetlerin ve karanlık bazı grupların insanlardan gerçeği sakladığını düşünen 'Oyuk Dünya' teorisinin önde gelen isimlerinden ve Living Hollow Earth'un yazarı olan Rodney Cluff, bu teoriye ilişkin açıklamalarda bulundu. Cluff, "Tabi ki dünya düz değil, bir küre ama içi boş" ifadelerini kullanıyor.

Hollow Earth teorisi aslında çok eski bir teori. Eski Yunan ve bazı Hristiyan geleneklerinde de adı geçen bu teori yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip. Ancak teorinin olgunlaşma dönemi olan 18. yüzyıla geldiğimize Edmond Halley adlı bilim adamı karşımıza çıkıyor. Halley, olağandışı pusula okumalarını dünyanın içinde bulunan katmanların kutuplarından kaynaklandığını düşünmesiyle bu teoriyi olgunlaştırdı. Günümüze geldiğimizde ise teoriye inananların sayıları düşmekte de olsa, bu teoriye inanan birçok insan hala bulunuyor.

Bilim, Dünya'nın merkeziyle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, demir ve nikelden oluşan bir çekirdekten ve onu çevreleyen magmadan oluştuğunu söylüyor. Ancak ikna olmamış bazı insanlar da bulunmuyor değil. Bunlardan birisi olan Rodney Cluff, kaşiflerin aslında Dünya'nın merkezine gittiğini ancak bazılarının gördüklerini anlatmak için döndüğünü bazılarının ise bu harika yerde kaldığını iddia ediyor. Hatta Cluff, İkinci Dünya Savaşı'nda Karl Unger adlı bir Alman'ın oraya gittiğini ve sığınma talebinde bulunduğunu da öne sürüyor.

"Peki içeride ne var?" diye sorulduğunda ise, karşımıza birçok cevap çıkıyor. Rodney ile arkadaşları, Dünya'nın merkezinde dev hayvanların, nehirlerin, egzotik bitkilerin ve iki metreden daha uzun insanların yaşadığını düşünüyor. Rodney, orada küçük bir güneşin de olduğunu iddia ederek Dünya yüzeyinde soyu tükenmiş olan mamutların dahi içeride yaşadığını belirtiyor. Dünya'nın merkezine yolculuğun kutuplarda bulunan deliklerden geçerek gidildiğini söylemeden geçmeyelim. (Zira Hollow Earth'e inanlar NASA'nın aşağıdaki fotoğrafına bakınca çok heyecanlandılar.)

Henüz bir keşif gezisi yapamayan Rodney Cluff, 2007 yılında buna çok yaklaşmıştı, ancak geziyi organize eden Steve Currey yolculuğa çıkmadan birkaç hafta önce beyninde bulunan tümör nedeniyle hareketsiz kaldı ve birkaç ay sonra da öldü. Rodney, bir gün teoriyi kanıtlamak veya kınamak için bir keşif gezisine katılmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor. Ancak o zamana kadar da inanmaya devam edecek. Peki siz bu 'Oyuk Dünya' teorisi hakkında ne düşünüyorsunuz?