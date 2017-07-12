İngiliz girişimci Jasua Browder tarafından üretilen New York, Seattle ve İngiltere’de başarısına devam eden robot, Jasua Browder tarafından “Dünya’nın ilk robot avukatı” olarak nitelendiriliyor.

Browder robotun iki yıl içinde 375.000 park cezasının iptalinde yardımcı olacağını tahmin ediyor. Stanford Üniversitesi'nden bir genç olan Browder, The Verge'in Twitter aracılığıyla,hükümetten yasal sonuçlar doğurabileceğini ancak 200 milyar dolarlık hukuk endüstrisindeki bazı hukuk firmalarını durumdan pek mutlu olmayacağını düşünüyor. Bu bot sayesinde hükümet görevlilerinin zamandan ve paradan tasarruf edeceğini düşünen genç girişimci “Herkes kazanabilir! Sanırım hükümetler park ceza başvurularını okumak için insanlar istihdam ederek büyük paralar harcamışlardı. DoNotPay bunlara son verecek” dedi.

Browder, DoNotPay'in yapımını,belgeleri hızla sürükleyip bırakacak ve bot yaratmayı otomatik hale getiren bir bot kurucusu oluşturarak hızlandırdı. Ardından, gönüllü ve yarı zamanlı avukatları aracın yasal yönü ile ilgili kendisine yardımcı olmak için görevlendirdi. Eyalet yasaları arasındaki farklılıklarla başa çıkabilmek için, özgün botlar yapmak ve kullanıcının yerini yalnızca ilgili yerel botlara göstermek için avukatlar ile birlikte çalıştı.

Sonuçlar yalnızca belirli anahtar kelimeler için olsa da, "Haksız park cezası" gibi sorunları yazabilir veya bir hava yolundan yasal tazminat talebinde bulunabilir veya ayrımcılık bildiriminde bulunabilirsiniz. Bunun yanında yazdırıp imzalayabilecek bir itiraz mektubu da oluşturabilirsiniz. Gelecekte bütün işlerin yerini botların alacağı, robotların istihdam konusunda ciddi sıkıntılar çıkaracağı senaryolar gerçekleşebilir.