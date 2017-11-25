Dünya'nın İlk Yapay Zeka Politikacısıyla Tanışın!

Nick Gerritsen isimli bir yazılımcının ürettiği Yapay Zeka Politikacısı SAM ile Facebook Messenger üzerinden konuşabilirsiniz.

Yapay zekanın bir çok kullanım alanını siz okuyucularımızla neredeyse her zaman paylaşıyoruz. Ancak Yeni Zellandalı geliştirici Nick Gerritsen'in yarattığı yapay zeka politikacı, şu aralar dünyada bir ilk. SAM adı verilen bu yapay zeka, şimdilik seçimlere katılamasa da, Yeni Zellanda'yla ilgili politik bilgileri size verebiliyor ve kamuoyu toplama gibi işlevleri yerine getirebiliyor.

Şimdilik Facebook Messenger üzerinden sorularımıza cevap verebilen SAM'in, konuşabildiği konular epeyce kısıtlı. Hatta belirli başlıklar altında da toplanmış durumda. Ancak konuştukça öğrenecek olan yapay zekanın, ileride kullanım alanının epeyce büyütülmesi düşünülüyor. Özellikle de Yeni Zellanda'nın seçim dönemi bu kadar yaklaşmışken, yeni tartışılan yasalarla ilgili kamuoyu toplamayı görev edinmiş yapay zeka, belirli politikacılar hakkında size bilgi de verilebiliyor.

Gerritsen, SAM'in 2020'ye kadar yeterince gelişmiş olacağını ve daha büyük politik işlemleri de gerçekleştirebileceğini düşündüğünü söylüyor. Hayalinin SAM'in seçime girmesi olduğunu belirten Gerritsen, yine de bunun yasalarla desteklenirse mümkün olabileceğini de dile getiriyor. Tabii şu haliyle SAM'in bir politikacı olabileceğine inanmak zor, ancak teknoloji hızla gelişiyor.

SAM ile konuşmak için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Size cevap vereceği sorular için ise buradaki listeden faydalanabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelecekte yapay zeka politikacıları gerçekten görebilecek miyiz? Ya da insanları yapay zekalar yönetmeli mi?