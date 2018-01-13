İnsan Irkının Kökünü Kazımak İsteyen Örgüt: VHEMT

VHEMT adlı örgüt, Dünya'nın ancak insan ırkının kökü kuruyunca geleceğine inanıyor. Ancak bu örgüt düşündüğünüz gibi bunu yapmak için insanları öldürmüyor!

Dünya üzerinde gerçekleşen bir çok çevresel sorunun, biz yani insan ırkı yüzünden gerçekleştiğini düşünenlerdenseniz, yalnız olmadığınızı ve sizin gibi düşünenlerle dolu bir örgüt olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu örgüt insan ırkının yok olması gerektiğine inanıyor ve bunun için çalışmalar yapıyor. Ancak düşündüğünüz yöntemlerle değil. Bunu şiddete başvurmadan, sadece fikirlerini yayarak yapıyorlar.

VHEMT yani Voluntary Human Extinction Movement, Türkçesi "Insanoğlunun Gönüllü Yokoluşu Hareketi" olan bu örgüt, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. Temelde örgüt insanlara ürememe çağrısı yaparken, insanlığın üremesinin doğaya verdiği zararın artık son raddeye dayandığını ve bu noktadan sonra çözümün insanlığın azalarak bitmesiyle geleceğini savunuyor.

"Hareketin kurucusu Les U. Knight"

Hareketin manifestosunda bu hareketin asla bir organizasyon olarak tanımlanmaması gerektiği belirtiliyor. Hareket onlara göre Dünya üzerinde yaşayan ve bu yaşama önem veren insanlar tarafından başlatıldı. Aslında hareketin kurucusu olan Les U. Knight, verdiği röportajlarda bu harekete sadece isim verdiğini söylüyor. Çünkü Knight'a göre Dünya üzerinde yaşayan ve yaşadığı gezegene önem veren herkes bu hareketin birer lideri.

Hareketi tetikleyen olgular aslında hepimizin kafasını kurcalayan, rahatsız eden olgular. Örgüte göre Dünya'daki dehşetin sebebinin insanlık olduğu ortada. Bu anlamda hareketin tezinin merkezinde ise neredeyse karşı konulamaz bir fikir yatıyor: Milyonlarca hayvan ve bitki türünün insanlık yüzünden yok olmasındansa tek bir türün, yani insanlığın gönüllü olarak yok olması.

Değişimin temel olarak kafada başlaması gerektiğine inanan hareket, aslında oldukça da ciddi bir tezle ve başaracağına inanarak ilerliyor. Bu anlamda karşımıza iki seçenek sunan VHEMT'nin tezi ise, ya daha az çocuk yapmak ya da hiç çocuk yapmamak. Bu anlamda da kendilerine destek veren herkesi aralarına bekliyorlar. Yani bu harekete gönül veren herkes katılabiliyor.

Kendi resmi web sitelerinde, hareketin manifestosuna dair çok daha geniş bilgilere ulaşabilirsiniz. VHEMT'nin resmi sitesine ulaşmak için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Açıkçası oldukça sert gözüken bir yola, bu kadar pasifist bir şekilde yaklaşan örgüt oldukça ilgimizi çekti. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce VHEMT haklı mı?