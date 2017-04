Dünya'nın Kadrolu Çöpçüleri: Plastik Yiyen Tırtıllar

Dünya'nın kendinden büyük plastik atıkları arasında tüm insanlık boğulmadan beklenen çözüm doğadan geldi. Bu tırtıllar plastik yiyorlar!

Plastik her zaman harika bir çözüm sunmuştur. Ucuz, dayanıklı ve organik maddeyi parçalayan genel organizmalara tepki vermiyor. Bu, ambalaj endüstrisi için inanılmaz derecede faydalı olmasına karşın, dünyada her yıl bir trilyon plastik torbanın atık olmasına yol açtı. Her zamanki gibi kendi kuyruğumuzu kovaladığımız atık konusunda da beklenmedik bir müttefikimiz var: Plastik torbalara yapışmayı seven “Balmumu Tırtılları”

Balmumu tırtıllarının önceden bilinmeyen yeme alışkanlıklarının keşfi, -yanlışlıkla- İspanyol araştırmacı Federica Bertocchini tarafından yapıldı. Araştırmacı Bertocchini, bir gün önce terk edilmiş balmumu solucanlarının bulunduğu plastik bir torbayı, ertesi gün yukarıdaki gibi paramparça bulmuş.

Bertocchini, 1 santimetre uzunluğunda olan balmumu solucanlarının torbanın plastiklerini aktif olarak sindirip sindirmediklerini merak etti. Onların, yediklerini bir macun haline getirdiklerini ve yavaşça plastik filmleri tüketmeye başladıklarını gözlemledi. Daha sonra tırtılların plastik dışkısı olan macunu analiz etmek için Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılarla birlikte çalıştı ve bulgularını doğrulayabildi.

Tırtılın sindirim yeteneğinin, plastik ile balmumu arasındaki yapısal benzerlikler yüzünden olabileceğini düşünülüyor. Bir sonraki adım, bu keşfin herhangi bir şekilde kullanılmasının mümkün olmayacağını araştırmak olacak.

Çeşitli plastiklerin nasıl parçalanacağını araştıran Michigan State Üniversitesi'nden bir araştırmacı olan Ramani Narayan, Atlantik'e endüstriyel ölçekte geri dönüşüm amaçlı tırtıllar kullanmanın bazı sorunlar yaratabileceğini söyledi. Plastik çiğnemek, "bir sünger gibi toksinler toplayıp bu toksinleri besin zincirine taşımak" çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek küçük parçaları yaratma riski taşıyor.