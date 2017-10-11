Dünya’nın Genç Haline Benzeyen Bir Gezegen Keşfedildi!

Koskoca evrende bir kum tanesi gibi olduğumuzu kabul ettiğimiz günden beri uzayın derinliklerini araştırıyoruz. Bitmek bilmeyen merakımızın yeni sürprizi ise bizden fersah fersah uzakta olan fakat gezenimize fazlasıyla benzeyen EPIC 247589423 b.

Aslında uzayı çok daha öncelerde, antik çağlarda da merak ediyor ve geceleri görünen yıldızların hareketlerini kaydetmeye çalışıyorduk. Binlerce yıl geçti ve bugün bizden yüzlerce ışık yılı uzaklıkta olan esrarengiz bölgeleri tanıyor ve nasıl bir yer oldukları hakkında tutarlı bulgular elde ediyoruz.

Dünyamızın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü ortaya koyan EPIC 247589423 B gezegeni tam 195 ışık yılı uzaklıktaki Hyades kümesinde bulunuyor. Ayrıca bu gezegen, Güneş’ten biraz daha az parlak ve yaşı dışında bütün fiziksel özellikleriyle genç dünyayı andırıyor.

Aynı kümede, C ve D gezegenleri de bulunuyor. Ancak bunlar dünyamızdan daha büyük gezegenler. B gezeni ise yörüngesini 7.9 Dünya gününde tamamlıyor. Kendisine en yakın yıldızdan bilinen bir yaşam türünü barındırmayacak kadar uzak olan gezegen, Dünya’nın oluşumuna ilişkin yeni bilgiler sunabilir.

Oluşumundan 800 milyon yıl sonra Dünya’da yaşamın başladığı tahmin ediliyor. Bu veriyi akılda tutarak yeni keşfedilen gezegeni düşündüğümüzde derin uzayda Dünya kadar gelişmiş bir gezegen bulma umudumuz artıyor.

Acaba oralarda başka hangi gizemler saklı ve çözülmeyi bekliyor? En azından kayda değer keşifler yapmayı ve insanoğlunun yalnız olmadığını kanıtlamayı başarabilecek miyiz? Bunu öğrenmek için çok çalışmak ve sabırlı olmak gerekiyor.