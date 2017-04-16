Dünya'nın Resmi Olarak Bilinen En Yaşlı İnsanı Hayatını Kaybetti!

19. yüzyılda hayata gelmiş olan son kişi de hayatını kaybetti. 117 yaşındaki Emma Morano, dün İtalya'nın Verbania kentindeki evinde vefat etti.

Verbania Belediye Başkanı Silvia Marchionini Adnkronos Emma'nın yaşadığı hayatın pek de kolay olmayan bir hayat olduğunu ifade etti. Morano, yüzyılı aşkın süren yaşamını, uykusunda sakince kaybetti. Cenaze töreninin ise önümüzdeki hafta başında yapılması planlanıyor.

Geçen yıl 117. doğum gününü kutlayan Morano, 116 yaşında Susannah Mushatt Jones'un Mayıs 2016'da New York'ta hayatını kaybetmesi sonucu resmi olarak dünyanın en yaşlı kişisi olmuştu.

1899'da doğan Morano, iki dünya savaşı, 20 ABD başkanı ve üç yüz yıl görecek kadar yaşamıştı. Tek çocuğu bebekken ölen ve 1938'de şiddet uygulayan kocasını terk eden Emma hayatının çoğunu yalnız geçirmişti.

Morano, uzun ömrünü günde yediği iki yumurtayla nitelendiriyordu. Kurabiyeleri sevdiğin de bahseden yaşlı kadın "Çok yiyemiyorum; çünkü dişlerim yok." diyordu.