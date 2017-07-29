Asteroit, Dünya'dan Uzaklaştıktan Sonra Fark Edildi

Gök bilimciler, bir asteroidin üç gün önce Dünya'nın yanından geçtiğini fark ettiler ve geçen asteroidin yolunu incelediler.

Artık adı 2017 001 olan asteroid, olaysız bir şekilde Dünya'nın yakınından geçti ve uzaklara doğru yol almaya devam etti. Ancak bizim, asteroidi fark etmemiz, olay esnasında değil de bitişinde gerçekleşti. Asteroidin Dünya'ya uzaklığı yaklaşık olarak 123.031 kilometreydi. Bu mesafe de, Dünya ile Ay'ın arasında bulunan mesafenin yaklaşık üçte birine dnek geliyor.

Tahmini boyutu 25 ve 78 metre arası olan asteroidin benzerleri daha önceki yıllarda atmosferimize girmişti. Ancak ev büyüklüğündeki asteroidin bu seferki tespiti gerçekleştirilemedi.

Aslında asteroitlerin bize yaklaştıklarında tespit edebilmek imkansız sayılmaz. Ocak ayında da bir asteroidin Dünya'ya yaklaştığı gözlemlenmişti. Ancak bu seferki asteroidin tespit edilmemesinin nedeninin çok karanlık ya da yansımasız görünmesi olduğu vurgulandı. Bu tarz durumlar, tespitleri olumsuz yönde etkiliyor.

Ayrıca uzay boşluğunda Dünya'ya yakın binlerce asteroit bulunuyor ve henüz teknolojimiz hepsini gözlemleyebilmek için yeterli olmuyor. Yine de en azından, bizden uzaklaşırken tespit edebildik.