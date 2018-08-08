Dünya Oluşmadan Önce Uzayda Olan Meteor, Dünya’da Bulundu

Bundan yaklaşık 4.5 milyar yıl önce, devasa bir yıldız patladı, ardından bir araya gelmek için bekleyen dev gaz ve toz bulutları oluştu. Bu toz ve gazın arasında haliyle Dünya’dan da yaşlı olan kayalar vardı. İşte onlardan birisi yeni ortaya çıktı.

İnsanoğlu artık oluşma sürecindeki başka güneş sistemlerini gözlemleyebilecek düzeye geldi. Bir zamanlar içinde bulunduğumuz sistem de genç bir kozmik toz bulutundan ibaretti. Milyarlarca yıl içerisinde bu bulutlar yoğunlaştı, bazıları Dünya kadar sert ve sıcak kayalar haline dünüştüler. Yine şanslı olan Dünya oldu ve Güneş’e ideal uzaklıkta bir yörüngede yer aldı.

Güneş sistemindeki gaz ve toz bulutunu oluşturan şey ise patlayan bir yıldızın parçalarıydı. Üzerinden 4.5 milyar yıl geçti.

Aşağıdaki kayanın yaşı ise 4.6 milyar yıl:

Bu ışıltılı ve yeşil göktaşı, bilim insanlarının güneş sisteminizin nasıl oluştuğunu anlamalarına yardımcı olabilir, hala cevap bekleyen sorulara yanıt bulabilir. Kuzeybatı Afrika’da bulunan bu kaya, 2016 yılında bir Afrikalı koleksiyoncu tarafından satın alındı. Sonrasında New Mxico Üniversitesi’nde gezegen jeoloğu olan Carl Agee’ye gönderildi. Agee, bu kayanın bir göktaşı olduğundan emin değildi. Bu nedenle doktora öğrencisi Poorna Sribivasan’a cismi incelemesi için görev verdi.

Srinivasan, "İlk başta bu taşın bir meteor olduğunu düşünmedik. Dünyadan olduğunu düşündük. Daha yakından incelendikten sonra, bunun hiçbir şekilde Dünya'dan gelmemiş olacağını gördük” dedi. Söz konusu kaya, Dünya'daki volkanik kayalara benzemesine rağmen, kimyasal kompozisyonu gereği uzaydaki kayalarla aynı özelliği taşıyor.

NWA 11119 adı verilen kaya,magma veya lavın soğuması ve katılaşmasıyla oluşan bir volkanik meteroid. Yaşı dolayısıyla şimdiye kadar keşfedilen en yaşlı meteor olma ayrıcalığına sahip.

Triviite adı verilen özel kristaller, kayanın yaklaşık %30’unu oluşturuyorlar. Ayrıca genel yapısı, Dünya’nın kabuğunu oluşturan kayalara ciddi şekilde benziyor. Eğer diğer geç meteoroidlerle benzer yapılara sahip olduğu kanıtlanırsa, Dünya’daki kayaların aynı yıldızdan geldikleri konusu kesinlik kazanacak. Yani Dünya’nın ve güneş sistemimizin oluşumuna ilişkin görüşler kanıtlanacak.