Bilim İnsanlarından Penguenleri Koruyun Çağrısı!

Bugün, uçamayan sucul kuşlar; penguen dostlarımıza adanmış 'Dünya Penguen Günü'. Bilim insanlarıysa, bugün 11 penguen türünün soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizmekte.

Penguenler, sakar tavırları ve paytak yürüyüşleriyle başta çocuklar olmak üzere, hepimizin yüzümüzde gülümsemeye sebep olan sevimli canlılar. Onları seviyoruz

evet, ancak 2015'te Pew'un yaptığı araştırmaya göre, dünya üzerindeki 18 penguen türünün üçte ikisinin nesli tükeniyor. Bugün, Dünya Penguen Günü'nde de bilim insanları, Antarktika'daki vahşi yaşamın korunması için daha çok çalışılması gerektiğini belirtiyorlar.

Antarktika penguenleri, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine en açık biçimde maruz kalan tür olarak bilinmekte. Bu sevimli canlılar maalesef iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlayamıyor ve gün be gün nesilleri tükenme tehlikesine bir adım daha yaklaşıyor.

Doğal alanlarındaki buz kütlelerinin küçülmesi, erimesi ve ısınan suların av süreçlerine olumsuz etkisi, penguenlerin yaşamını tehlikeye atıyor; zavallılar teker teker ölüp gidiyorlar. Uluslararası Doğa Koruma Birliği, (IUCN) Ross denizinde görülen Adelie penguenleri ile Kral Penguenler dışında hiçbir türde sayıca artış görülmediğini

hatta aksine sayılarının gün geçtikçe azaltığını belirtiyor.

Bugün başta twitter olmak üzere, pek çok sosyal medya mecrasında insanlar #worldpenguinday hastagi ile, sevimlilerin hayatlarını kaybetmemeleri adına neler yapılabileceği; insanlığın bu konuda üzerine düşen görevler hakkında konuşmaktalar.

İşte karşınızda soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 11 penguen türü:

1. Gözlüklü Penguen

2. Sarı Gözlü Penguen

3. Galápagos Pengueni

4. Küçük Penguen

5. Macellan Pengueni

6. Kraliyet Pengueni

7. Gözlüklü Penguen

8. Dik Sorguçlu Penguen

9. Kuzey Kaya Pengueni

10. Humboldt Pengueni

11. Makaroni Pengueni