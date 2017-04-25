Bilim İnsanlarından Penguenleri Koruyun Çağrısı!

Penguenler, sakar tavırları ve paytak yürüyüşleriyle başta çocuklar olmak üzere, hepimizin yüzümüzde gülümsemeye sebep olan sevimli canlılar. Onları seviyoruz
evet, ancak 2015'te Pew'un yaptığı araştırmaya göre, dünya üzerindeki 18 penguen türünün üçte ikisinin nesli tükeniyor. Bugün, Dünya Penguen Günü'nde de bilim insanları, Antarktika'daki vahşi yaşamın korunması için daha çok çalışılması gerektiğini belirtiyorlar.
Antarktika penguenleri, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine en açık biçimde maruz kalan tür olarak bilinmekte. Bu sevimli canlılar maalesef iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlayamıyor ve gün be gün nesilleri tükenme tehlikesine bir adım daha yaklaşıyor.
Doğal alanlarındaki buz kütlelerinin küçülmesi, erimesi ve ısınan suların av süreçlerine olumsuz etkisi, penguenlerin yaşamını tehlikeye atıyor; zavallılar teker teker ölüp gidiyorlar. Uluslararası Doğa Koruma Birliği, (IUCN) Ross denizinde görülen Adelie penguenleri ile Kral Penguenler dışında hiçbir türde sayıca artış görülmediğini
hatta aksine sayılarının gün geçtikçe azaltığını belirtiyor.
Bugün başta twitter olmak üzere, pek çok sosyal medya mecrasında insanlar #worldpenguinday hastagi ile, sevimlilerin hayatlarını kaybetmemeleri adına neler yapılabileceği; insanlığın bu konuda üzerine düşen görevler hakkında konuşmaktalar.
İşte karşınızda soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 11 penguen türü:
1. Gözlüklü Penguen
2. Sarı Gözlü Penguen
3. Galápagos Pengueni
4. Küçük Penguen
5. Macellan Pengueni
6. Kraliyet Pengueni
7. Gözlüklü Penguen
8. Dik Sorguçlu Penguen
9. Kuzey Kaya Pengueni
10. Humboldt Pengueni
11. Makaroni Pengueni