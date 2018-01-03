Dünya Pil Ömrü Şampiyonasından Sürpriz Şampiyon Çıktı!

XeeTechCare, 2017'nin en iyi pil ömrüne sahip amiral gemisini belirlemek için bir 'Dünya Pil Ömrü Şampiyonası' düzenledi. 2017'nin en çok konuşulan amiral gemisi olan iPhone X son sırada kalırken pek göze batmayan LG V30 şampiyon oldu.

Koskoca bir yılı geride bıraktık. 2017’de birbirinden güçlü pek çok amiral gemisi tanıtıldı. Hatta öyle ki; akıllı telefon bolluğundan bazı amiral gemileri tüm güçlü özelliklerine rağmen unutuldu. XeeTechCare, 2017 yılı amiral gemilerinden hangisinin en iyi şarj ömrüne sahip olduğunu tespit etmek için küçük bir test gerçekleştirdi.

Peki testte hangi amiral gemileri var? En güçlüleri; Razer Phone, Apple iPhone X, Samsung Galaxy Note 8, OnePlus 5T, LG V30, Google Pixel 2 XL ve tüm bu modellere göre bahar aylarında tanıtıldığı için kısmen eski bir model olan Samsung Galaxy S8+.

Teste başlamadan önce tüm amiral gemileri %100 şarja sahipti ve ekran parlaklıkları %100 olacak şekilde ayarlandı. Telefonlar toplam 6 saatlik bir aktif olarak kullanıldı ve günlük kullanıma yakın bir pil performansı görmek için farklı uygulamalar test edildi.

Tüm telefonlarda bir saat müzik, bir saat Instagram, bir saat Facebook, bir saat YouTube, bir saat oyun açıldı. Son olarak ise telefonun şarjı bitene kadar kamera uygulaması açıldı. Tüm amiral gemileri aynı Wi-Fi ağına bağlandı ve hiçbirine sim kart takılmadı.

Akıllı telefonların ilk tur (bir saat müzik dinleme) performanslarına baktığımızda LG V30 sürpriz bir sonuç ile en iyi dereceye sahip amiral gemisi olarak göze çarpıyor. iPhone X ise rakiplerine göre küçük bir pile sahip olmasının bedelini hızlı şarj tüketimi ile ödüyor.

1 Saatlik Müzik Dinleme Sonuçları:

Razer Phone - %90

Note 8 - %91

Pixel 2 - %91

iPhone X - %85

OnePlus 5T - %92

LG V30 - %95

Galaxy S8+ - %92

Tüm sonuçlara baktığımızda da ilk tur performansına paralel bir sonuç görüyoruz. iPhone X, aktif kullanımda pili en erken biten amiral gemisi oluyor. LG V30 ise Samsung ve Google gibi rakiplerinin gölgesinde kalmış olsa da pil performansında tüm amiral gemilerini geride bırakmayı başarıyor.

XeeTechCare’in amiral gemisi pil performans testini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.