Dünya Pilotlarının İnmeye Cesaret Edemediği Piste İnmeyi Başaran Türk Pilot

Türk pilot, şiddetli fırtına yüzünden çoğu pilotun iniş yapamadığı piste inmeyi başardı.

Havalimanları, uçakların devasa ebatları ve daha sıkı güvenlik önlemlerinin alınması sebebiyle geniş düzlükler üzerinde konumlandırılırlar. Tabii bu geniş düzlükler, havalimanının bulunduğu iklim koşullarıyla da doğru orantılı olarak şiddetli fırtınaların oluşmasına sebep olabiliyor. Almanya’daki Düsseldorf Uluslararası Havalimanı da bunlardan bir tanesi.

Oldukça kuvvetli rüzgarların estiği bu havalimanı pilotları o kadar çok zorluyor ki, uçağı piste indirme konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Hatta çoğu zaman havada birkaç tur atıp rüzgarın şiddetinin biraz daha hafiflemesini bekliyorlar. Fakat aşağıdaki videodan da izleyeceğiniz üzere -sanıyorum ki uçak THY’ye ait- Türk pilot, uçağı Düsseldorf Uluslararası Havalimanı’nın pistine biraz zorlansa da indirmeyi başarıyor.