Dünya Ralli Şampiyonası Yeniden Türkiye'de!

2018 yılında yapılacak ralli şampiyonasını koordine eden Dünya Motor Sporları Konseyi, yapılacak olan onuncu yarışa ülkemizi de dahil etti.

7 yıllık aranın ardından ülkemizde tekrar yapılacak yarışlarda, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun yürüttüğü çalışmaların etkisi oldukça büyük diyebiliriz. Polonya'da yapılacak yarışların yerine Türkiye'de yapılacak olan yarışlar Muğla çevrelerinde gerçekleşecek. Aday olan diğer ülkeler, Yeni Zellanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika’yı geride bırakarak düzenlenecek 13 yarıştan 10.yarışa ev sahipliği yapma hakkını elde eden Türkiye, 13-16 Eylül tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak.

Serkan YAZICI 'Çok mutluyuz.'

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu başkanı Serkan YAZICI, "Çok önemli ülkeler arasından sıyrılıp 7 yıl aradan sonra yeniden Dünya Şampiyonası takvimine girmeyi başardık. İnşallah bu organizasyon, diğer büyük organizasyonların önünün açılmasında da ülkemize yardımcı olacaktır. Ülkemiz ve sporumuz adına çok mutluyuz." açıklamalarında bulundu.

Bu tarz organizasyonlar ülkemizin dünya çapında daha çok duyulmasına en büyük etkenlerden birisi diyebiliriz. Umarız bu tarz etkinliklere daha çok ev sahipliği yapma şansı yakalayabiliriz.

2018 DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI TAKVİMİ

1. Monte-Carlo 25 - 28 Ocak

2. İsveç 15 - 18 Şubat

3. Meksika 8 - 11 Mart

4. Fransa 05 - 08 Nisan

5. Arjantin 26 - 29 Nisan

6. Portekiz 17 - 20 Mayıs

7. İtalya 07 - 10 Haziran

8. Finlandiya 26 - 29 Temmuz

9. Almanya 16 - 19 Ağustos

10. Türkiye 13 - 16 Eylül

11. Büyük Britanya 04 - 07 Ekim

12. İspanya 25 - 28 Ekim

13. Avusturalya 15 - 18 Kasım