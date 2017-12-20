ABD’nin Ulusal Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarı (National MagLab), dünya rekorlarını alt üst eden, şimdiye kadar üretilmiş en güçlü süper mıknatısı üretmeyi başardı. Mıktanıs, buz dolabı süsleri üzerinde duran kardeşlerinden binlerce kat daha güçlü.

Yüksek çekim gücüne sahip mıknatıslar, sadece süs eşyalarında ya da sabitleme ihtiyacı duyduğumuz materyallerin üzerinde kullanılmıyorlar. Onların, çeşitli metallerle olan bu ilişkisinin ardında mükemmel bir fizik yatıyor. Aynı fiziki gerçekler, Dünya’nın ve evrenin hareketinden, zararlı güneş ışınlarından korunmamıza kadar geçerli. Unutmayın ki zıt kutuplar birbirlerini her zaman çekiyorlar.

Mıknatıs ve mıknatıs teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan National MagLab, daha önce bu alanda kırdığı dünya rekorlarıyla biliniyor. Ekip, daha önce dünyanın en güçlü süper mıknatısını üretmeyi başarmıştı, fakat 2014 yılında bu rekoru rakiplerine kaptırdı. Yaklaşık 3 yıldır devam eden çalışmalar sonucunda unvan geri kazanıldı.

MagLab tesisinde üretilen yeni süper-iletken mıknatıs, 32 teslaslık bir manyetik alan yarattı ve bu değer önceki süper mıknatıstan yaklaşık %33 daha fazla çekim gücü demek. Bilim insanları bu nedenle mıknatısa 32T adını verdiler. Aynı zamanda bu mıknatısın gücü, buz dolaplarının üzerinde kullandığımız magnetlerin içinde bulunan mıknatıslardan yaklaşık 3000 kat daha fazla.

MagLab Direktörü Greg Boebinger, "Mıknatıs teknolojisine yön verecek bir adım attık, gerçek bir devrim oldu. Mıknatısın tasarımı, yeni deneysel teknikler sunmamıza izin vermez, aynı zamanda dünya çapında X ışınları ve nötron saçılımı gibi diğer bilimsel araçların gücünü artıracaktır." açıklamasında bulundu.

Peki süper-iletken mıknatıslar nerelerde kullanılıyorlar?

MR cihazlarından yüksek hızlı taşıma sistemlerine, nükleer füzyon reaktörlerinden parçacık çarpıştırma deneylerine kadar bir dizi kritik teknolojileri için anahtar görevi görüyorlar. Ekibin bir sonraki hedefi, 100 tesla gücünde mıknatıs üretmek olacak.