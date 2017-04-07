Amerikalı bir vatandaş, bir tavuk zincirinden bir senelik ücretsiz nugget istedi ve olanlar oldu.

Bu sabah Amerikalı Carter Wilkerson, tavuk restoran zinciri Wendy's firmasının witter hesabına 1 yıllık tavuk nuggetı almak için kaç tane retweet istediğini sordu.

Aslında tanıtım kampanyası bile olabilecek bu soruya Wendy’s yanıt verdi.

“18 Milyon”

18 milyon retweet! Carter'a imkansız bir görev verildi; kimsenin ortaya koymak istemeyeceği, üşeneceği ve hatta imkansız bir görev. Twitter tarihinde en fazla retweet alan paylaşımın, ABD’lı program sunucusu Ellen'in 2013’teki Oscar ödül töreninde paylaştığı 3,3 milyon retweet alan fotoğraftı olduğunu hatırlarsanız. İçinde Hollywood’un 12 büyük yıldızı ve bir ödül töreni barındırması sebebiyle zaten rekor kırmaması beklenemezdi. Arkasında inanılmaz bir viral reklam planlayan Samsung’un gücü de vardı nitekim.

Carter, hedefine ulaşmak için bu rekorun net olarak 5.45 katına ihtiyaç duyuyordu. Aşağıdaki yanıtı verdi:

İlk 20 saatte, yarım milyondan fazla retweet almayı başardı ancak hala hedefinden çok uzaktaydı. Aç adamımız işin peşini bırakmamaya niyetliydi. Nitekim Twitter kullanıcılarından destek toplamaya bile başladı.

Carter kazanırsa, Carter'ın Nevada eyaletindeki Reno kasabasında bulunan Wendy’s restoranından günde 4 nugget almayı başaracak. Elbette bol miktarda ücretsiz tanıtım karşılığında.

Ancak şunu da eklemek gerekiyor: İçi boş tanıtım kampanyaları ve sosyal medya yoluyla yapılan pazarlama taktikleri artık başladığı an kokusu ortaya çıkıyor. Eskisi gibi olmayan sosyal medya kullanıcıları, özellikle Twitter’da artık bunun gibi şeylere doymuş durumdalar.

Benzer bir girişim yapmak isteyen firmalara önerimiz olsun: Eğer gerçekten ihtiyacı olan insanlara o tavukları ulaştırıp görüntülerini de Twitter’da paylaşırsanız, zaten tanıtım kampanyasının en güzelini yapmış olursunuz.