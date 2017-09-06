Dünya Robot Konferansı'ndan En İlgi Çekici Fotoğraflar

Her yıl robotik ve mühendislik konularında gelişmelerin sergilendiği Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nı geleceğe açılan kapı olarak düşünebiliriz.

Bir çok farklı alan kullanılan robotlar günden güne gelişiyor. Bu gelişmelerin son sergilendiği Dünya Robot Konferansı'nda görünen oldukça ilgi çekici robotlar yer aldı. Bir çok gelişmenin sergilendiği Dünya Robot Konferansı'nda bu sene yapay zeka öne çıkan detaylar arasındaydı. Gelecekte hayatımızda önemli bir role sahip olacak olan robotların gelişimleri günden güne hızlanıyor.

İnsanlara Benzeyen Robotlar

İnsan görünümünde olan bu robotlar aynı insanlar gibi davranabiliyor. Yapay zeka tarafından yönetilen robotlar makyaj yapabiliyor. Bir insana yakın işlevler gerçekleştirebilen robotlar gelecekte yaşam içinde önemli bir meslekleri gerçekleştirebilir.

Beyin Sinyalleri İle Drone Kontrol Edebilmek

Drone teknolojisi gelişmeye devam ediyor. Yeni gelişmeler droneları beyin sinyelleri ile yönetebilmemize olanak sağlayabilir. Beyin dalgalarını anlayabilmek için kullanılan bir başlık ile daha kolay drone yönetebileceğiz.

Dalış Yapabilen Su Altı Robotu

Dalışcıların su altında takibini yapabilen su altı robotları, video kaydı yapabiliyor. Su altının görkemli dünyasını gözler önüne sermemizde yeni bir yardımcımız olabilir. Ayrıca su altı robotu, arama kurtarma çalışmalarında büyük rol oynayabilme potansiyeline sahip.

Çocuklar İle Anlaşabilen Robotlar

Çocukların kişisel gelişimine büyük çapta etki sağlayan robotlarda sergilendi. Çocuklar, robotlar ile güzel zaman geçirdi. Robot teknolojileri günden güne hızla gelişmeye devam ediyor. Robotlar, gelecekte hayatımızın bir parçası olarak yer edinecek gibi görünüyor. Sizce robotlar ile yaşarken ne gibi durumlar bizi bekliyor?