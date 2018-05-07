Dünya Rubik Küp Rekoru Kırıldı: 4.2 Saniye! (Video)

Daha önce defalarca aynı rekoru kıran Feliks Zemdegs, rubik küp ile bir kez daha harikalar yaratmayı başardı.

Rubik küple ilgili hız rekorları her zaman ilgimi çekmiştir. Küçüklüğümden beri ara ara heves edip aldığım bu zeka oyuncağını, bir hafta boyu evirip çevirip sonunda bir kenara atmışımdır hep. Bu yüzden bu işi saliselerle ölçülen hızlarda yapan gençler, bana inanılmaz geliyor.

Rubik küp rekorları denince akla gelen ilk isimlerden biri de 22 yaşındaki Avustralyalı Feliks Zemdegs. Daha önce kendisine ait rekorları geliştiren Zemdegs, son olarak rekorunu 4.69 ile Amerikalı Patrick Ponce'a kaptırmıştı. Dilerseniz Ponce'un rekoruna bir göz atalım:

Ponce, bu rekoru 8 ay elinde tutabildi. 6 Mayıs tarihinde, Cube For Cambodia 2018 (Kamboçya İçin Küp) etkinliğinde Feliks rekorunu geri almayı başardı. Daha önce minimal rakamlarla geliştirilen rekor, Feliks tarafından yarım saniye daha ileri taşındı. İnsan 'helal olsun!' demekten kendini alamıyor. Sizleri rekorun videosu ile baş başa bırakıyoruz: