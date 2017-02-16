Avrupa'nın En Kötü Havasına Sahip 10 Şehirden 8'i Türkiye'de

WHO (Dünya Sağlık Örgütü), Avrupa’nın ve dünyanın en kötü havasına sahip şehirlerin ve ülkelerin hangileri olduğunu açıkladı. Listeyi maalesef Türkiye’deki şehirler işgal ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa’nın en kötü havasına sahip ülkenin Türkiye olduğuna dair çok çarpıcı veriler paylaştı. Aşağıdaki görselde yeşil renkten kırmızıya doğru, dünya üzerindeki tehlikeli PM 2,5 partikül verilerinin bölgelere göre dağılımını göreceksiniz.

Havadaki zararlı parçacık oranı PM 2,5 değeri, dünyada en çok Çin’i olumsuz şekilde etkileyecek düzeylere ulaşmış. Çin’deki PM 2,5 oranı, WHO’nun insan sağlığı için en üst sınırda kabul ettiği limitin 6 ila 8 kat üzerinde.

Avrupa’ya doğru baktığımızda maalesef tablo, Türkiye için hiç de iç açıcı değil. Aşağıdaki tabloda, Türkiye’nin de dahil edildiği Avrupa’nın en kötü havasına sahip 10 şehri yer alıyor. İlk sırada Makedonya’dan Tetovo şehri yer alıyorken listenin geri kalan 9 şehrinden 8’i Türkiye’ye ait.

Avrupa sınırları içerisinde yer alan en büyük şehirler değerlendirildiğinde ise ilk sırada yine İstanbul yer alıyor. İstanbul, 33µg/m³ tehlikeli PM 2,5 partikülü seviyesinde seyrediyor.