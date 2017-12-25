Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Akıl Hastalığı Olarak Görülecek

En son 1990 yılında güncellenen Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması (The International Classification of Diseases) teşhis kılavuzunun 2018 yılında yenileneceğini belirten Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bilgisayar oyunu bağımlılığının kılavuzda ‘akıl hastalığı’ başlığı altında bulunacağını açıkladı.

New Scientist dergisinden aktarılan habere göre bilgisayar oyunu bağımlılığı, hastalık olarak bir isme sahip olmasa da WHO’nun önümüzdeki yıl 11.’sini yayımlayacağı kılavuzda ‘akıl hastalığı’ başlığı altında yer alacak.

Bilgisayar oyunu oynayan her kişi bağımlı değil

Bilgisayar oyunu bağımlılığının WHO tarafından önemli bir konu olarak tanınmasının son derece kritik olduğunu belirten WHO Akıl Sağlığı Departmanı'ndan Vladimir Poznyak, "Sağlık uzmanları bilgisayar oyunu bağımlılığının ciddi sonuçları olabileceğini fark etmeli. Her alkol içen insanın alkolik olmadığı gibi bilgisayar oyunu oynayan herkeste de akıl hastalığı bulunmuyor. Fakat belirli durumlarda aşırı bilgisayar oyunu bağımlılığı olumsuz etkiler yaratabilir" şeklinde konuştu.

Birçok kişi ve kurum bilgisayar oynamanın akıl sağlığını bozacak bir davranış olduğunu kabul etmese de ESET güvenlik araştırmacıları 500 bilgisayar oyuncusunun yer aldığı bir araştırmada, katılımcıların %10’unun bilgisayar başında 12-24 saat arasında vakit geçirdiğini açıklamıştı.