Dünya Sağlık Örgütü, Afrika’da ortaya çıkan ve bu zamana kadar 127 kişinin ölümüne neden olan Kara Veba hastalığı hakkında ürkütücü açıklamalarda bulundu.

İnsanlık, tarih boyunca türlü salgın hastalıklarla boğuşmuş ve o zamanlarda günümüze nazaran üstün teknolojiler bulunmadığı için çoğunlukla da üstesinden gelme konusunda başarılı olamamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), şu sıralar yeni bir tür salgın hastalıkla ilgili korkutucu açıklamalarda bulundu. Afrika’da çıkan ve 1300 insana bulaşan hastalığın tedavisinin bulunmadığını söyleyen WHO, hastalığın ölüm oranının da %88 olduğunu belirtti.

Başlangıç belirtisi olarak ateş, üşüme, baş ve kas ağrısının gösterdiği Kara Veba olarak isimlendirilen Marburh virüsü, tür olarak Ebola’ya benziyor ve vakaların %88’i ölümle sonuçlanıyor. WHO, web sitesinden şu açıklamada bulundu:

“Marburg virüsü hastalığı özel bir tedavisi olmayan ölüm oranı yüksek nadir bir hastalıktır. Virüs kan, vücut sıcısı ve hastalık bulaşmış insanların veya (maymun ve meyve yarasası gibi) hayvanların dokusu ile doğrudan temas yoluyla bulaşıyor.”

Hastalığın erken teşhis edilmesi durumunda su kaybının giderilmesi ve semptomatik tedavisi ile hastanın hayatta kalma şansının arttırılabildiğini belirten WHO, yine de virüsü tamamen etkisiz hale getirecek bir ilacın henüz bulunamadığını açıkladı. WHO’nun Afrika’dan sorumlu Acil Durumlar Koordinatörü Dr. Zabulon Yoti, hastalıkla ilgili “Acil müdahalede toplumun da sorumluluk alması çok önemli” açıklamasında bulundu.