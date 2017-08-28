Zehirli yılanların her yıl 2.5 milyondan fazla insanı yaraladığını ve 100 bin kişinin de öldüğünü açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, panzehir sıkıntısı çekildiğini belirtti.

Avustralya’daki Zehirli Yılanları Araştırma kurumunun yöneticisi olan David Williams, 2007 yılında ülkenin zehirli yılanlarından Taipan tarafından ısırılır ve birkaç dakika içerisinde soluğu kesilir. Komaya girmeden önce yalnızca ‘çabuk olun’ diyebilen Williams’ın hayatını 1500 euro değerindeki panzehir iğnesi kurtarır. Kendisi şanslıydı, çünkü panzehir onun yılan araştırma projesinin bulunduğu Papua-Yeni Gine’deki bir klinikte mevcuttur. Fakat herkes onun kadar şanslı değil elbette; dünyada her yıl 100 binden fazla kişi, yılan sokması nedeniyle hayatını kaybediyor.

Yılan sokmasına maruz kalanların yalnızca zamana karşı mücadele etmesi yetmiyor. Zira dünya çapında serum yetersizliği yaşanıyor, ayrıca her panzehir her yılan sokmasında etkili olmuyor. İnsanı bir Taipan soktuğunda, buna karşı ancak aynı yılan türünden elde edilen panzehir etkili oluyor.

Bunun dışında Hindistan’da elde edilen panzehir, Afrika kıtasında etkili olamayabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) Micha Nübling, Afrika’nın kalite kontrolü yapılmadığı için Asya’dan getirilen ve neredeyse hiç etkisi olmayan serumlarla dolup taştığını söylüyor.

DSÖ, dünya genelinde yaşanan bu dramatik durumların üzerine harekete geçerek yılan zehirlenmelerini unutulmaya yüz tutmuş ‘tropik’ hastalıkları kategorisine soktu. Bu karar ile dünyanın bu konuya olan duyarlılığın artırılması hedefleniyor.