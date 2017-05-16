Dünya’yı Yutmak Üzere Olan Bir Kara Deliği Nasıl Görürdük?

Geçtiğimiz günlerde Youtube'da, Dünya'nın Samanyolu Galaksisi'nin merkezine daha yakın olması durumunda nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı gösteren bir video yayınlandı. Bu videoda Dünya'yı önünde sonunda yutacak bir kara delik mevcut!

Kara delikler, çekirdeğinin enerjisi bitmiş yıldızların içlerine çökmesi ile oluşan uzay olayıdır. İçe doğru çekim güçleri o kadar yüksektir ki, ne bulurlarsa yutarlar, hatta ışık parçacıklarını bile. Bu nedenle biz onları göremeyiz, çünkü ışık parçacıkları bile bünyelerinde kaybolur gider. Ancak etraflarındaki cisimlerin hareket ve davranışlarından bu ürkütücü cisimleri fark edebiliriz. Birçok diğer gök cismini yuttukları bilim insanları tarafından gözlemlendi. Peki Dünya’mızı yutmakta olan bir kara delikle karşı karşıya kalsaydık, bu durumu nasıl gözlemleyecektik?

Youtube’a yakın zamanda yüklenen bir videoda, Dünya’nın Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde olsaydı nasıl görüneceği konu ediliyor. Bu videodaki görüntü, Dünya’nın yakınında birdenbire bir kara delik oluşması durumunda da karşılaşacağımız görüntüyle benzer özellikler taşıyorlar. NASA’ya göre bazı kara delikler, yıldızların kendi içlerine çöküşleriyle oluşuyorlar. Güneş ise bir kara delik oluşturmak için çok küçük durumda. İşin sonunda yanmaları bitmeye başlayıp kızıl cüce halini alacak. Diğer kara delikler ise süper kütleli deliklerdir. Her galaksinin merkezinde bunlardan bir adet olduğuna inanılıyor. Evrenin varlığa geldiği ilk anda, bunların da oluştuğuna inanılıyor.

Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde Sagittarius A isimli dev bir kara delik mevcut. Güneş boyutunda yaklaşık 4 milyon yıldız varsayımsal olarak dev bir kutuya konulduğunda, ancak bir adet Sagittarius A yapıyor. Aşağıda, Dünya’nın etrafında bir kara deliğin olması durumunda gökte neleri gözlemleyeceğimizin varsayımının yapıldığı videosunu izleyebilirsiniz.