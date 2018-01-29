Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü'nü Kelebekler Kazandı

Tolga Karaçelik'in yönetmenliğini yaptığı Kelebekler filmi, ABD’deki Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Festivalin en önemli ödülleri olan ve toplam dört kategoride verilen Büyük Jüri Ödülleri’nden Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü, yönetmenliğini Tolga Karaçelik’in yaptığı Kelebekler filmine giti.

Toplam 123 uzun metrajlı filmin katıldığı festivalde, Kelebekler dışında bu ödülü diğer kazanan diğer filmler 'The Miseducation of Cameron' (ABD Sineması), 'Kailash' (ABD Sineması Belgesel), 'Of Father and Sons' (Dünya Sineması Belgesel) oldular.

Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola ve Ercan Kesal gibi oyuncuların yer aldığı filmin yapımcılığını ise Tolga Karaçelik dışında Diloy Gülün ve Metin Anter üstlendi.

Mart 2018’de vizyona girecek olan Kelebekler filmi, birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alıyor.

Sundance Film Festivali, ABD’nin Utah eyaletinde gerçekleştiriliyor ve dünyanın en büyük bağımsız sinema festivali olarak biliyor. Sundance Enstitüsü tarafından düzenlenen festival, bu yıl 18. kez gerçekleştirildi.