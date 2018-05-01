Max-Planck Meteoroloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları, Dünya, saat yönünün tersine değil de saat yönünde dönseydi nasıl bir gezegen olurdu diye merak ettiler ve bir simülasyon oluşturdular.

Gerçek anlamda ‘Dünya tersine dönse’ ne olurdu, hiç merak ettiniz mi? Yegane evimiz olan Dünya, Kuzey Kutbu referans alındığında saat yönünün tersine dönmektedir. Fakat Max-Planck Meteoroloji Enstitüsü’ndeki uzmanlar, Dünya saat yönünde dönseydi ne olurdu diye merak ettiler ve bir bilgisayar simülasyonu hazırladılar.

2018 Avrupa Yerbilimleri Birliği Genel Kurulu’nda sunulan similasyon, Dünya’nın farklı bir yönde dönmesi halinde bazı çöllerin yerini yeşilliklere bırakacağını ve şu anda yeşillik içinde olan bazı bölgelerin çöle dönüşeceğini gösterirken, ayrıca Batı Avrupa’nın da kara kışlarla boğuşacağını ortaya çıkardı.

Dünya’nın saat yönünde dönmesi, okyanus akıntılarını ve dolayısı ile atmosfer sıcaklıklarını tamamı ile etkiledi. Fotosentez yoluyla oksijen üreten siyanobakteriler, daha önce hiç görüşmedikleri bölgelerde çoğaldılar. Bu da bazı çöllerin oksijen zengini verimli bölgelere, bazı kalabalık ekosistemlerin ise çöle dönüşmesine neden oldu.

Dünya’nın ters yönde dönüşü, kıta ve okyanusların boyutunu, şeklini ya da yerini değiştirmedi. Fakat günümüzde ‘yeşil’ olan Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Güney Çin yerini çöllere bırakırken, günümüzde çöl olan Orta Doğu, Güney Asya ve Kuzey Afrika yerini yemyeşil ormanlara bıraktı.

Elbette ki Dünya’nın ters yönde dönüşü insanları da ciddi şekilde etkileyecekti. Zira similasyon yalnızca çöllerin yerinin değiştiğini göstermedi. Dünya saat yönünün tersine dönerken 42 milyon kilometrekare olan çöller, Dünya saat yönünde döndüğünde 31 milyon kilometrekareye kadar düştü. Bu da insanlık için daha fazla verimli arazi anlamına geliyor.