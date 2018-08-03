Geçtiğimiz yıl bir aralar dünyanın gündemine oturan ve bu günlerde yeniden hortlayan oldukça tehlikeli bir akım mevcut. Şaka gibi ama gerçek: Gençler birbirinin suratlarına kaynar su döküyorlar!

Sosyal medyada, beğeni ve ilgi görmek için yapılmadık garip şey kalmadı. Son trend, kaynar suyu bir arkadaşınızın suratına boca etmek veya kaynar suyu içmek. Geçtiğimiz yıl 8 yaşında minicik bir kız çocuğunun ölümüne sebep olan bu saçma challange, az daha bir gencin daha canına mal oluyordu.

ABD'nin Indianapolis şehrinde yaşayan genç, arkadaşının hiç beklemediği bir anda suratına kaynar suyu dökmesiyle bir anda yere yığıldı. Daha sonrasında ailesi tarafından hastaneye kaldırılan gencin yüzünde ve göğsünde 1. dereceden yanıklar oluştu.

Bir süre önce hastaneden taburcu edilen gencin durumu şu anda daha iyi. Umuyoruz bu anlamsız ve insanların canına mal olacağı çok açık olan 'challenge' daha fazla yayılmadan tarihe karışır.