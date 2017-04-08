Dünya, Türkiye ve Türk İnsanlarını Google'da Nasıl Arıyor?

"Türkler Google'da en çok neyi arıyor?" gibi haberlere rastlamışızdır hepimiz. Hatta sık sık Google'da yaptığımız oldukça garip aramalarımızla, sosyal medyanın da eğlence konusu oluruz. Peki dünya, biz Türkleri Google'da nasıl aratıyor?

Yabancıların zaman zaman Türk insanları için "barbar Türkler" ifadesini kullandığını duymuşsunuzdur. Peki gerçekten barbar olduğumuza mı inanıyorlar? Galiba bizi daha iyi tanımak için Google'a en çok şu soruları soruyorlar:

Sırasıyla Türk insanı, Türk insanının karakteristiği, Türk insanları, Türk insanı komik görselleri, Türk insanın karakteri, Türkler 9gag, Türkler beyazdır, Türk kültürü, Türk insanının fiziksel özellikleri diye uzayıp giden liste, Turkish people are white (Türkler beyazdır) aramasıyla dikkat çekiyor. Galiba ten renklerimizle ilgili bir kafa karışıklığı yaşamakta yabancılar.

9gag'de ise halkımız bu garip görselle temsil ediliyor.



