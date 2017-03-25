Dünya Ülkelerinin Para Birimlerinin İsimleri Nereden Geliyor?

Ülkeden ülkeye para birimlerinin ismi ve değeri değişiyor. Peki ülkelerin aynı zamanda milli bir sembolü olan para birimleri hangi anlama geliyor?

En ufak bir teknolojik ürünün fiyatının arttığını duyduğumuzda kaç türk lirası olduğunu, dolarda ne kadar yükseliş olduğunu ve aynı ürünün Avrupa'da kaç euro olduğunu merak ediyoruz. Peki günlük hayatımızda bu kadar sık kullandığımız para birimleri, ismini nereden alıyor?

Lira (Pound)

Türkiye, Lübnan, Mısır, Sudan ve Suriye'nin resmi para biriminin adı olan "lira" aynı zamanda İngiltere'nin günümüzdeki para birimi "pound" sözcüğünün Türkçe karşılığıdır. Lira, köken olarak dilimize Latince'den geçmiştir. Latince'de 'libra' sözcüğü terazi anlamına gelmektedir ve bu kelimeden türyen 'libre' ise ağırlık demektedir Lira da bu sözcüğün türemesiyle dilimize geçmiştir ve birçok ülkede para birimi olarak kullanılmaktadır. Aslında ağırlık ve terazi anlamına gelmektedir.

Dolar

Günümüzün en çok kullanılan para birimi olan dolar ABD başta olmak üzere Avustralya, Kanada, Fiji, Yeni Zelanda ve Singapur gibi ülkelerde kullanılmaktadır. İlk olarak Flemekçe'de Joachim Vadisi anlamına gelen Joachimsthal'da bulunan gümüşün dünyada ilk çıkarıldığı madenden çıkarılan madenlerin joachimsthaler olarak adlandırıldığı biliniyor. Daha sonra ismin uzun olması nedeniyle bir dönem bu para değeri taşıyan madenlerin adının 'thaler' olarak kısaltıldığı ve zamanla 'dolar' olduğu düşünülüyor.

Mark

Euro para biriminin Avrupa'da standart para birimi olmasından önce Almanya ve Finlandiya'nın kullandığı 'mark' birçok para birimi gibi 'ağırlık' anlamına gelmektedir.

Yuan, Yen ve Won

Çin'de kullanılan bu para birimleri aslında Çin'deki bir sembolün geldiği 'yuvarlak' anlamını taşıyor.

Ruble

Birçok para birimi gibi Rusya ve Belarus'ta kullanılan ruble de kelime olarak 'ağırlık' anlamına geliyor. Ruble, para biriminden daha önce bir ağırlık birimi olarak kullanılıyordu.

Dinar

Sırbistan, Ürdün, Cezayir ve Kuvvet gibi ülkelerin kullandığı 'dinar' para biriminin kökeni Latince'deki 'denarius' kelimesinden geliyor. Denarius, Roma'da para olarak kullanılan bir güce verilen isimdi.

Crown (Koruna)

İskandinav ülkelerinde yaygın olarak kullanılan para birimi 'crown', Latince'de 'taç' anlamı taşıyan 'corona' kelimesinden türemiştir.