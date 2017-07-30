Dünya Üzerinde Asla Giremeyeceğiniz 12 Yer!

İnsanların, Dünya üzerinde her yere girme imkanları bulunmuyor çünkü bazı yasaklar ve gizlilikler var. Bu 12 yere de girilmesi kesinlikle yasak.

Dünyanın, tamamıyla tüm insanlar için ayrıldığını ve herkesin dilediği gibi dünyanın her yerini dolaşabileceğini düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Bu noktada işin içine bir takım yasaklar giriyor ve bizleri engelliyor. Kısa süre için bile olsa, para dahi verseniz giremeyeceğiniz yerler bulunuyor.

İşte asla giremeyeceğiniz 12 yer:

12. Raf Menwith Hill

Bina ve kubbe şeklindeki yapıların bu garip görünümlü kompleksi, hem İngiltere'ye hem de ABD'ye haberleşme ve istihbarat desteği sağlıyor. Bu baz oldukça büyük, hatta öyle bir büyüklüğü var ki dünyanın en büyük elektronik izleme istasyonu olarak tanımlanıyor. İddialara göre her uydu, Echelon olarak adlandırılan çok gizli ve özel bir ağ sisteminin parçalarını oluşturuyor.

11. Bohemian Grove

Adeta bir kült korku filminden fırlamış gibi duran Bohem Grove, Kalifornia'da 2.700 dönümlük bir kırsal yer. Bu arazi, Bohem Kulübü olarak bilinen özel San-Fran tabanlı sanat kulübüne ait. Her yaz kulüpte dünyadaki en güçlü erkekler için ormanda iki haftalık, üç haftalık kamplar düzenleniyor. Oldukça ilginç.

10. Vatikan Gizli Arşivi

Bu arşiv bölgesi, sadece basit ve eski bir kütüphane değil. Gizli arşive sadece belli kimselerin erişim imkanları var. Eğer bu kısımdan herhangi bir şeyi okumak isterseniz, el yazınızı mail yoluyla göndermeniz yeterli olacaktır. Garip bir yöntem olduğu kesin.

9. Lascaux Caves

Güney Batı Fransa'da bulunan Lascaux, 17.500 yılı aşan Paleolitik mağara tablolarıyla dünyaca ünlü mağaraların başında yer alıyor desek yanlış olmaz. Bu mağaralar bir zamanlar halka açık olsa da artık değil. Orjinal resimlerin korunması için böyle bir hamle yapılmış.

8. Pine Gap

Avustralya'da bulunan Pine Gap bölgesi, Avustralya'nın 51. Bölgesi olarak adlandırılıyor. Avustralya'nın merkezinde bulunan bu yer, hükümet ve CIA tarafından yönetiliyor. Ayrıca uçsuz bucaksız büyüklüğe sahip bölge, izleme istasyonu olarak kullanılan tek yerdir. Neyi izlediklerini bilmiyoruz ancak son haberlere göre drone görevleri yürütülüyor.

7. Moskova Metro-2

Metro-2, Moskova'daki kamu metro sistemiyle paralel çalışan gizli bir yer altı tünel sistemidir. Sistem, Stalin döneminde inşa edildi ve Rus istihbarat örgütü KGB tarafından D-6 olarak kodlandı. Bu yeraltı sistemi sorulduğu taktirde, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB), bu bölgenin varlığını ne teyit eder ne de inkar eder. Herhangi bir açıklama gelmez. Ayrıca tünel bağlantılarının FSB Genel Merkezi, hükümet havalimanı ve Ramenki'deki bir yeraltı kentine kadar ulaştığı iddia ediliyor.

6. 39. Oda

Kuzey Kore'de bulunan 39 numaralı oda, aynı zamanda Büro 39 olarak da adlandırılıyor ve örgütün bilinen tek amacı Kim Jong-un'un para birimini elde etme yollarını bulmak. Örgüt 1970 yılında kuruldu ve bu odada çok fazla yayın yapılamadı. Ayrıca örgütün İsviçre ve Çin'de 20'yi aşkın banka hesabına sahip olduğu, yalnızca kara para aklama ve diğer yasadışı işlemler (uyuşturucu ve silah kaçakçılığı) için kullanıldığı düşünülüyor.

5. Mezghorye

Rusya'nın gizli nükleer füze sitesi olarak adlandırılan bu bölgede ziyaretçilerden korumak için sürekli olarak iki tabur asker nöbet tutuyor. Üstelik sismik, ışık ve basınç sensörleri tarafından tespit edilebilecek bir nükleer saldırı durumunda uzaktan etkinleştirilebilen otomatik balistik füzeler bulunuyor.

4. Disney 33 Exclusive Club

Florida'da bulunan bu klüp, oldukça özel üyelerin kullanabileceği bir klüptür. Klüp kesinlikle hala açık değil. Ancak Birleşik Devletler Başkanı eğer arkadaşınızsa pek fazla zorlanmayabilirsiniz. Yine de isminde "Disney" olan bir klübün bu kadar özel olabileceğini kim düşünebilirdi ki?

3. 51. Bölge

Bu bölgeyi duymayan insanın sayısı epey azdır. 51. Bölge, gizli bölgeler arasında belki de en kötüsüdür diyebiliriz. Bölge aslında Las Vegas'ın yaklaşık 80 mil kuzey-batısında, Nevada'da bulunan bir askeri üssün takma adıdır. Tabanın merkezinde büyük bir askeri havaalanı var. İçerdikleri bilgilere göre, üssün ana amacı deneysel uçak ve silah araştırmaları üzerine kurulu. Tabi bir de dillerden düşmeyen uzaylılar var.

2. Google Veri Merkezi

Bu kısımda, 51. Bölge gibi olmasa da müthiş bir koruma sistemi bulunuyor. Google'ın ilk veri merkezi, yüksek güvenlik önlemlerine sahip bir şekilde, kişisel bilgilerimizi barındırıyor.

1. Zion'un Meryem Ana Kilisesi

Bu kilise, Etiyopya'da bulunuyor ve ulaşılması imkansızdır. Çünkü iddialara göre en önemli kutsal nesnelerden birini barındırıyor. Ark of the Covenant, Yahudiler tarafından kutsal sayılan sandıktır ve burada bulunduğu düşünülüyor.