Yaşadığımız gezegeni içinde bulunduğumuz uzaydan daha az tanıyoruz. Gerek doğal, gerek insan eliyle yapıldığı tespit edilen öyle fenomenler var ki, araştıranlar ve bilgi sahibi olanlar aklını sırrını yitiriyor.

Hayat sürprizlerle doludur ve bazen o sürprizlerden sıkılıp farklı şeyleri keşfe çıkarız. Ateşi böyle bulduk, arabayı böyle icat ettik ve Mars’a da bu sebepten dolayı gideceğiz. Bizler adeta koskoca evrende bir başına kalan yaramaz çocuklar gibiyiz.

Ancak hala yaşadığımız gezegene ve tarihimize ilişkin çözemediğimiz sayısız şey var. Bir şekilde açıklama arıyor ve bu listede göreceğiniz başlıca olaylardaki bilmeceyi çözemiyoruz.

İşte 10 inanılması güç nesne, mekan ve olaylardan oluşan sır yumağı:

10. Moeraki Kayaları:

Bu kayalar hakkında en şaşırtıcı şey, boyutları ve inanılmaz düzgün olan küresel şekilleri. Nasıl oluştukları hala büyük bir gizem.

9. Hayvan göçleri:

Hayvan göçü doğal fenomenlerdir. Hayvanlar genellikle yılın belirli bölümlerini farklı coğrafyalarda geçirmeyi seçerler. Bilim insanları balıklar, kuşlar, böcekler ve sayısız memelinin neden böylesine kitlesel ve ortak bir özelliğe sahip olduğunu çözemedi. Bu içgüdü neden var?

8. Büyük Giza Sfenksi:

Antik Mısır’dan günümüze kadar ulaşan en görkemli insan yapılarından olan Sfenks’in kafası, bir jeolog olan Robert Schoch tarafından ilk zamanlarında bir aslan kafası olduğu şeklinde yorumlandı. Sonlarda tahta geçen bir firavun kafasını yontturdu. Ancak bu hipotez, diğer bilimsel teorilerle ya da 3 büyük piramidin Orion takımyıldızlarıyla olan uyumuna ilişkin varsayımları desteklemiyor.

7. Senkronize hareket eden ateşböcekleri:

Her biri bağımsız olarak hareket etmek yerine, sekronize bir şekilde binlerce böcek 1-2 saniyelik periyotlarla yanıp sönüyorlar. Biyolog Jonathan Copeland, bunun bir ritüel olabileceğini iddia ediyor. Ancak kimse bu duruma bir açıklama getirebilmiş değil.

6. Meredith taşı:

Bu taş, 1872'de ABD’nin New Hampshire eyaletindeki bir gölde bulundu. Meredith bölgesinde bulunduğu için bu isim verildi. Yekpare bir kuartz taşından oyulan bu taşın bir eşi ya da ait olduğu düşünülen muhtemel kültüre dair bir iz bulunamadı. Ne için, kim tarafından yapıldığı hala cevapsız kalan sorular.

5. Taos hum sesi:

ABD’nin New Mexico eyaletinde, kaynağı hala bilinmeyen düşük frekanslı bir ses yayılan bölge var. Taos hum sesi, çevre yollarında hareket eden ağır vasıtalı araçların uzaktan duyulan sesine benziyor. Ancak kasabanın yakınlarında bu vasıtaların geçtiği hiçbir yol yok.

4. Bolşoy Zayatsky Adası'nın taş labirentleri:

Bolşoy Zayatsky Adası'nda çok sayıda spiral taş konstrüksiyon bulunuyor. Kimse tam işlevlerinin ne olduğunu ya da neden yapıldıklarını bilmiyor. Labirentlerin çeşitli dini ritüeller ya da balıkçılar tarafından ağ yapmak amacıyla kullanıldığı teorileri var.

3. Ryukyu Adaları'ndaki su altında bulunan dev yapılar:

1986'da bir grup dalgıç, Japonya’ya bağlı Ryukyu takım adalarının Yonaguni adındaki bir adasında, insan yapılarına benzeyen devasa yapılar buldu. Taş yapıların üzerinde çeşitli semboller, kabartmalar var ama kimler, neden yaptılar bilinmiyor.

2. Pasifik Okyanusu'ndaki kızıl ışıklar:

Bu tuhaf kırmızı ışık ilk kez Christiaan van Heijst tarafından keşfedildi. Hong Kong'dan Alaska'ya Boeing 747-8 modeli uçakla uçarken kırmızı bir ışıltı geldiğini fark eden adam, ışıkların bir yıldırımdan sonra ortaya çıktıklarını belirtiyor. Bilim insanları bu fenomenin okyanus tabanındaki bir volkanik patlamanın yansıması olabileceğini düşünüyorlar.

1. Bosna'daki top şekline sahip taş:

Bazı insanlar, eski atalarımızın gökyüzündeki nesneleri, egemenliklerinin sınırlarını belirlemek için kayalarla taklit ettiğini düşünüyorlar. Aslında, tüm dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ve boyutları değişen bu taş kürelerin kökenleri bilinmiyor ve açıklanamıyorlar.