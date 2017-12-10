Dünya Üzerinde İnşa Edilmiş, Her Biri Birer Tasarım Harikası Olan 16 Bina

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Dünyanın çeşitli bölgelerinden en iddialı 16 binayı sizler için listeledik. Bu binalarda yaşamak ister miydiniz?

Dünyamız teknoloji alanında durdurulamayan bir hızla ilerliyor. Bu hız sonucunda teknoloji dışındaki diğer alanlarda da büyük gelişmeler yaşanıyor. Teknolojinin gelişmesi pek çok sektör için işlerin daha kolay yapılmasını, bu daha özgür hareket edebilmesini sağladı.

İnsanların özgürce hareket ettikleri mesleklerden birisi de mimarlık. Mimarlar, AutoCad gibi programlar ile akıllarındaki fikirleri gerçeğe dönüştürebiliyorlar. Bugün sizlere Dünya üzerinde bulunan en güzel 16 binayı sunacağız. Bu binalar Hollywood Hills’den İspanya Katedraline kadar çok geniş bir alanı kapsıyor.

Haydar Aliyev Merkezi(Bakü, Azerbaycan)

Bosco Verticale(Milan, İtalya)
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Benedictine Manastırı / Mont Saint-Michel(Normandiya, Fransa)

CCTV Genel Merkezi(Pekin, Çin)

Auditorio de Tenerife(Santa Cruz de Tenerife, İspanya)

Lotus Tapınağı(Delhi, Hindistan)
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Bodegas Ysios(Laguardia, İspanya)

Jungle House(Guaruja, Brezilya)

The Chemosphere(Los Angeles, California)

Sheats Goldstein Konutu(Los Angeles, California)
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Ryugyong Hotel(Pyongyang, Kuzey Kore)

Niteroi  Contemporary Sanat Müzesi(Niteroi, Brezilya)

Twilight Epiphany Skyspace(Houston, Teksas)
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Svalbard Küresel Tohum Kasesi(Svalbard, Norveç)

Basillica de la Sagrada Familia(Barselona, İspanya)

Bierpinsel(Berlin, Almanya)

Etiketler: bina, mimari
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