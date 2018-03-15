Sahte para basılmasını önlemek için dünya üzerindeki pek çok ülke, ortak bir konsorsiyumla paralarına ortak kodlar koyuyorlar. Bu gizli kodlar, paraların fotokopi gibi makinelerde çoğaltılmasını önlüyor.

Daha önce hiç bir parayı fotokopi makinesinden çıkarmaya çalıştınız mı? Eğer böyle bir eylemde bulunduysanız, muhtemelen fotokopi makinelerinin para basma konusunda bir önlemlerinin olduğunu bilirsiniz.

Cambridge Üniversitesi’ndeki laboratuvarlardan birinde, 2000’li yıllarda Xerox marka yeni bir renkli fotokopinin denendiği sırada da aynı olay yaşanmış. Makinenin hünerlerini görmek isteyen doktora öğrencilerinden biri cebinden 20 sterlin çıkararak tarayıcı bölümüne koymuş ve düğmeye basmış. İlk önce makinenin normal bir çalışma sesi duyulmuş ve ardından fotokopi çıkmamış. Bunun yerine, pek çok dilde paranın fotokopisini çekmenin yasa dışı olduğuna dair bir uyarı çıkmış. Bu olayın ardından, 10 Euro’luk bir banknotu fotokopi makinesine yerleştirmişler. Bu banknot daha yeni çıkmış. Yazıcı daha önce üretildiği için bu parayı tanıma ihtimali yok yani. Ama aynı hata bu para için de çıkmış.

Beş Çember

Bu makine nasıl oldu da daha önce hiç görmediği bir para birimini tanıyabildi? Bunun tam olarak hangi doğrultularda sağlandığı hala muallakta, ancak beş çemberin yer aldığı çok önemli bir doğrulama deseni bulunuyor paralarda. Evrensel olan bu desen, dünya üzerindeki her para biriminde var. Fotokopi makinesi taramayı yaptığında bu desenle karşılaşırsa, bunun bir para birimi olduğunu anlıyor ve anında uyarı çıkarıyor.

Yalnızca çemberden oluşan bir deseni çizen Kuhn isimli öğrenci, desenin fotokopisini siyah-beyaz çekerken bir sorunla karşılaşmıyor, ancak devreye renklendirme girince, makine yine aynı hatayı veriyor. Uzun yıllar boyunca sır gibi saklanan bu desen, hala hakkında fazla detaylı bilginin bulunmadığı bir şey olarak kabul ediliyor. Zamanında Hindistan Kamu Bankası’nın yayınladığı bir belgede, çıplak gözle görülmese de bu tarz makinelerin görebildiği bir desen olduğu açıklanmıştı.

Omron Deseni

Bu desen hakkında bilgi almak çok zor, ancak bazı dönemlerde birkaç banka ve yetkili isimden bilgiler sızdırıldı. Hindistan Merkez Bankası 2005’te, bu desenin arkasında Japon firması Omron olduğunu açıklamıştı. 1996 yılından beri kullanılan bu desen, günümüz para birimlerini süslemeye devam ediyor.

Photoshop Kodları

Banknotlardaki gizli kodlar Omron deseni ile sınırlı değil. Paraların çoğaltılamaması için Photoshop gibi görsel üzerinde düzenlemeler yapılacak yazılımlara da güvenlik adımları konuyor. Bunların nasıl olduğu bilinmiyor, ancak dünya çapında pek çok merkez bankasının bir araya gelerek ortak kararlar yürüttüğü biliniyor.

Niyetiniz tamamen iyi de olsa, bir parayı çoğaltmak gibi eylemler ciddi suç içerir. Bu sebeple, bu yönteme kesinlikle başvurmamanızı öneriyorum. Bu tarz fotokopilerin bu uyarıyı verecek mekanizması varsa, yetkilileri haberdar da edebilir. Bu yüzden aslında yapmayı düşünmediğiniz bir suçtan yargılanabilirsiniz. Ayrıca, hazır konu paradan açılmışken, sizler için incelediğimiz 200 TL videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.