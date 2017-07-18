Dünya Üzerindeki Tüm Yaşamı Yok Etmenin Yolları!

Dünya üzerindeki yaşam oldukça rekabetçi. Onu yok etmek istiyorsanız, öncelikle dünyadan suyu silmelisiniz. Bunun için gerekli enerjiyi ve bu enerjiyi üretecek olayları listeledik.

Dünya’nın sonu elbet bir gün gelecek. Bunun ne zaman ve nasıl olacağı konusunda çeşitli açıklamalar mevcut, ancak canlı yaşamını bitirmek çok daha zor olacak. Çarpacak dev bir asteroidin Dünya'nın sonunu getireceğini düşünebilirsiniz, ancak tek başına bir asteroit bile canlı yaşamını bitiremez. Belki bütün karmaşık canlılar(insanlar dahil) ölecek olsa da denizlerde veya başka yerlerde kurtulacak farklı canlılar olabilir. Peki, bu dünyada yaşamı olduğu gibi yok etmek için ne gerekiyor? Elbette bu sahneleri görmek istemeyiz, ancak bizi bekleyen felaketleri de görmezden gelemeyiz.

Küresel ısınma, asteroit çarpması, güneş ışınlarını etkileyen toz bulutu ve benzerleri afetler kitlesel yok oluşlara sebep olabilir, ancak muhakkak bir yerlerde yaşama tutunacak canlılar kalacak ve yeniden evrimleşecektir. Bu olay, dünya üzerinde yaklaşık 5 sefer gerçekleşti. En son yaşanan felaket, dinozorların yok olmasını sağladı. Bizim araştırdığımız afetler bunlardan çok daha kötü olanları. Yapılan araştırmalara göre yaşamın son bulmasını bekliyorsak, dünya üzerindeki tüm suları yok etmemiz gerekiyor. Dinozor döneminde olan afette olduğu gibi dünyanın %75’ini öldürmek yerine %100’ünün ölmesi gerekiyorsa, yapılması gereken şey tüm suyun buharlaşmasını sağlamak.

Dünyanın tüm suyunu buharlaştırmak için gerekli enerjiyi hesaplayan bilim insanları, 6 x 10^26 joule gibi çok yüksek bir rakama ulaştılar. Bu enerjiyi yaratmak için güneşin bize uyguladığı felaketler veya Vesta -ya da Pallas- büyüklüğünde devasa asteroitlerin Dünya’ya çarpması gerekiyor. Bu seçenekler dışında diğer seçenekler, süpernovalar ve gama patlamaları olarak bilinen devasa enerji patlamaları olarak gözüküyor.

Güneş yok olurken peşinde canlı yaşamını da sürükleyeceği zaten biliniyor. Yine de buna daha uzunca bir zaman var. Yine bunun dışında dünyadaki yaşamı yok edecek büyüklükte asteroitlerin Dünya’nın rotasında olmadığı biliniyor. Geriye süpernova ve gama ışınları kalıyor. Süpernova patlamasından sağ çıkmak için yeterli uzaklıktayız. Güneş sistemimize 20-25 ışık yılı uzaklıkta bir süpernova patlaması, ozon tabakasının yarısını anında yok etse de canlılar yaşamaya devam eder. Dünyanın tüm suyunu yok edecek bir süpernova patlamasının yaklaşık 0.13 ışıkyılı uzaklıkta olması gerekiyor. Güneş’e en yakın yıldız 4 milyar ışık yılı uzaklıkta. Toplamda 3 yıldızın bulunduğu kümeden Süpernova’ya ulaşacak bir enerjinin çıkmayacağı biliniyor. Haliyle Süpernova’lar, şu an için korkmamız gereken bir durum değil.

Gama ışını patlamalarına bakarsak, süpernovalardan çok daha nadir oldukları gibi çok ama çok daha güçlü olduklarını da görüyoruz. Dünya okyanuslarını kaynatacak bir gama ışını patlamasının Güneş Sistemi’ne 40 ışık yılı uzaklıkta olması gerekiyor. Böyle bir yıldız, bu yakınlıkta şu an için bulunmuyor.

Dünya’nın yok olabileceği birçok senaryo var, ancak şu anda ilginç bir şekilde canlı yaşamını yok edecek caydırıcı bir güç bulunmuyor.