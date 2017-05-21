İçeceğinizi yanınıza alın ve hazırlanın; 20 dakikadan az sürede muhteşem bilgiler öğrenebileceğiniz, muazzam bir video izlemek üzeresiniz!

Kimya, tarih, biyoloji, coğrafya gibi dersler ile aranız nasıldı bilemiyoruz fakat şöyle bir gerçek var ki; eğitim sistemimiz ezbere dayalı bir sistem ve böyle bir sistemde bilgiyi kalıcı şekilde öğrenmek pek de mümkün olmuyor.

Örneğin coğrafya dersinde edindiğiniz bilgileri, tarih dersinde edindiğiniz bilgiler ile harmanlayarak dünya tarihine dair, coğrafi jargonları da işin içine katar şekilde birşeyler anlatabilir misiniz? Eğer bu konuda kendi arzunuz ile bir araştırma yapmadıysanız muhtemelen okulda öğrendiğiniz bilgiler bunu yapmaya yetmeyecektir. Fakat, daha önceden YouTube kanalı ile de ödül almış olan "Bill Wurtz", kendi kanalında öylesine başarılı bir video hazırlamış ki, bu videoyu izledikten sonra belki de bütün bir öğrenim hayatınız boyunca anlayamadığınız bazı şeyleri, şöyle böyle de olsa anlayabilirsiniz.

YouTube'da eğlenceli olduğu kadar bilgilendirici videolar da hazırlayan Bill Wurtz, hazırladığı yeni video ile önce Dünya'nın oluşumundan, sonra canlıların evriminden, daha sonrasında da insanlık tarihinden hızlıca bahsettiği muhteşem bir video hazırlamış. Muhtemelen videoyu izledikten sonra siz de "neden bize okulda bu şekilde anlatmadılar ki?" diye sitem edeceksiniz.

Bu arada videonun dili İngilizce ancak video, görsel ağırlıklı olduğundan İngilizce bilmeseniz bile anlatılan şeyleri görseller yardımı ile oldukça rahat şekilde anlayabilirsiniz.