Dünya'ya 3 Milyar Işık Yılı Mesafeden Gelen Radyo Dalgaları, Uzaylılardan Bir İşaret mi?

Dünyaya üç milyar ışık yılı mesafedeki Auriga takım yıldızından geldiği söylenen bazı radyo dalgası patlamaları tespit edildi. Bu durum, astronomlar arasında uzaylıların bize işaret yolluyor olabileceği düşüncelerine neden oldu.

İnsanoğlunun uzun yıllardır cevabını merak ettiği bir soru var: Uzaylılar var mı? Bu zamana kadar bunu anlayabilmek adına birçok çalışma yapıldı, ancak bu çalışmaların hiçbirinden tatminkar bir sonuç alınamadı. Ya da alındıysa da bizim haberimiz yok.

Bilim insanları uzaylıların var olup olmadığıyla ilgili araştırmalarına devam ederken birtakım ilginç gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bunların sonuncusu, derin uzaydan gelen farklı radyo dalgası patlamalarıydı. Montreal’deki McGill Üniversitesi araştırmacıları tarafından tespit edilen bu patlamaların dünyaya üç milyar ışık yılı uzaktaki Auriga takım yıldızından geldiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre her biri birkaç milisaniye süren 6 farklı radyo dalgası patlaması tespit edildi.



Green Bank Teleskobu

Bu keşfi yapan araştırmacılar, astronomi ve astrofizik alanındaki çalışmaların yer verildiği The Astrophysical Journal adlı dergide bu konuyla ilgili yazdıkları yazıda “Bu kaynaktan 6 ilave radyo patlaması tespit ettik: 2 GHz’de Green Bank Teleskobu ile 5 ve 1,4 GHz’de Arecibo Rasathanesi ile 1, bu kaynaktan toplam 17 patlama.” şeklinde bir açıklama yaptılar. FRB 121102 adı verilen bu kaynaktan daha önce de 11 patlama tespit edildiği belirtildi. Bu konumdan bazı patlamalar tespit edilmesinerağmen, patlamaların kaynağı bilinmiyor.



Arecibo Rasathanesi

Bununla birlikte araştırmacılar, patlamaların tekrarlı olmasının, bu radyo patlamalarına neden olan şeyin patlama ya da çarpışma gibi tek seferlik bir olay olmadığına işaret ettiğini belirttiler. Onlara göre bu patlamaların kaynağı büyük ihtimalle genç bir nötron yıldızı.

Bu patlamaların uzaylılardan gelen bir mesaj olabileceğini düşünen astronomlar da SETI’den (Search for Extraterrestrial Intelligence / Dünya Dışı Zeka Araştırması) bu patlamalara yakından bakmasını istediler. Fizikçilere göre, uzaylılar dünyayı keşfetmiş olsaydı, şimdiye kadar gezegeni ele geçirmek ya da kolonileştirmek için gelmiş olurlardı. Bununla birlikte SETI’nin kurucularından biri olan ve eski müdürü Jill Tarter ise, evren boyunca seyahat eden uzaylıların arkadaş canlısı ve barışçıl olabilecek kadar gelişmiş olacaklarına inanıyor.

Ne dersiniz, sizce de uzaylılar bizimle iletişime geçmek istiyor olabilirler mi?