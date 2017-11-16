Dünya'ya Akılalmaz Şekilde Benzeyen Ross 128b Gezegeni!

Bilim insanları sadece 11 ışık yılı uzaklıkta, Dünya boyutlarında ve muhtemelen yaşanabilir bir gezegen keşfettiler.

Ross 128b, bugüne kadar aradığımız yer olabilir. İnsanlık olarak yaşadığımız dünyayı oldukça hor kullandık. Onu hırpaladık ve o da intikamını yavaş yavaş almaya başladı. Sadece bu yıl gerçekleşen deprem, sel, kasırga felaketlerini düşünün. Dengesi bozuluyor ve artık geri dönüşü olmayan bir yola girildi.

Dünya kendini elbette toparlayacak güce sahip. Fakat bunu yaparken birkaç kez silkelenmesi gerekecek, işte buna biz insanlar dayanamayabiliriz. Bu nedenle Mars’a gitmeye ve orayı yeni yuvamız haline getirmeye çalışıyoruz. Ross 128b, bu anlamda bizim yeni umudumuz olabilir.

7 milyar yaşındaki kırmızı cüce yıldızının etrafındaki yörüngesinde hareket eden Ross 128b, muhtemelen bir atmosfere ve su döngüsüne sahip. Bilinen tüm yıldızların %70’ini oluşturan kırmızı cüce yıldızlar, yörüngelerinde bu gezegen gibi onlarcasını bulundurmak için en uygun sıcaklığa sahipler.

Teknolojimiz geliştikçe daha fazlasını keşfetmemiz de muhtemel. Aslında bakarsanız bilim insanları bu yıldızların yörüngelerinde 60 milyara yakın keşfedilmeyi bekleyen gezegen olduğunu belirtiyorlar. Ross 128b hakkında bu kadar heyecan veren şey, onun bize en yakın kırmızı cüce gezegeni olması.

Bazı okuyucularımız Proxime Centauri gezegeninin 4.25 ışık yılı uzaklıkta olduğunu hatırlayacaktır. Bu gezegen de boyutları dolayısı ile Dünya’ya çok benzer özellikler taşıyor.

Ancak Ross128b’yi Proxima’ya kıyasla insan yaşamına daha uygun hale getirecek bazı şeyler var. Tutarlı bir yörüngesi var, yıldızına yakın olmasına rağmen, bulutlarının güneş ışığını süzdüğü bir atmosfer döngüsü olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle yaşamsal faaliyetlerin rahatlıkla sürdürülebileceği habitata sahip olabileceği vurgulanıyor.

Gezegeni keşfeden bilim insanları, National Geographic'e haberi ilk bildirdiklerinde daha fazla araştırma için hazır olduklarını söylediler. Yakın zamanda Dünya’nın ikizlerinin sayısında artış yaşayacak gibi duruyoruz. Ne dersiniz?