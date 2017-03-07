Dünya'ya Ay'dan 20 Kat Daha Yakın Mesafeden Astroid Geçti

Geçtiğimiz hafta kayıtlara geçen bu astroit, birçok uydumuzun bulunduğu bölgeden emniyetli bir şekilde geçişini tamamladı.

Geçtiğimiz hafta, küçük fakat sürüklendiği mesafe açısından tehlike oluşturabilecek bir astroit çok yakınımızdan geçti. Bu mesafe, Dünya ile biricik uydumuz Ay arasındaki mesafeden yaklaşık 20 kat daha kısa. Başka bir deyişle mesafeden daha uzakta bulunan uydularımız bile bulunuyor.

2017 EA olarak adlandırılan bu astroit, geçişini 2 Mart Perşembe günü saat 9:04’te tamamladı. Doğu Pasifik'in üzerinde seyreden bu astroit, NASA yetkililerinin açıklamasına göre en az 100 yıl boyunca bir daha yakınımızdan geçmeyecek. Bilindiği üzere gezegenimiz oluşurken kopan parçalar, uğradıkları çekim kuvvetinin etkisiyle gezegenimiz ya da Güneş etrafında bir görünge çizerek boşlukta sürükleniyor.

Arizona'daki Catalina Gökyüzü Araştırma Merkez’inde görevli gök bilimciler, 6 saat önceden bu geçişi hesaplamayı başardılar. Ayrıca bir çok gözlem evi astroidin geçişini izleyebildi. Geçtiği mesafede birçok araştırma ve iletişim uydusunun bulunduğu gök cismi, tüm bu sistemlerin çalışması için en ideal yerden sessiz sedasız yolculuğuna devam etti.

NASA bünyesindeki Kızılötesi İşleme ve Analiz Merkezi yetkililerinden Carrie Nugent, asteroit 2017 EA'nın Dünya atmosferine girmesi halinde fazla endişe yaratmayacağını belirtti. 3 metre çapa sahip cismin atmosferde çok çabuk yanması, göz kamaştırıcı bir ışık şovu yaratması hatta bir göktaşı yağmuru oluşturmasının mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.