Dünya'ya Çarpacak Olan Uydunun Yerini Tespit Edebilen Harita

Gerçek zamanlı ve interaktif harita olan SatView, bir sonraki hafta Çinliler tarafından yapılan çıkan toksik maddenin çarpacağı yeri tespit ederek, nereye düşeceğini hesap edebiliyor.

Uzmanlar, bu toksik maddenin gelecek hafta dünyaya çarpacağını tahmin ediyorlar ama kesin tarih bilinmiyor. Çin Uzay İstasyonu'nda kontrolden çıkan bu toksik madde, tahminlere göre 30 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında Dünya'ya çarpabilir. Bu da insanlar için epey bir tehlike teşkil etmekte.

SatView adlı interaktif harita, 'Fiery Demise' yani 'Ateşli Ölüm' adı verilen toksik maddeyi gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlıyor. Uzay istasyonundan haritayı takip eden uzmanlara göre Fiery Demise'ın çarpma olasığılının olduğu yerler, 43 derece Kuzey ve Güney enlemleri etrafında bulunan dar bir şerit boyunca bulunan şehirler. Bu bölgeye New York, Barselona, ​​Pekin, Chicago, İstanbul, Roma ve Toronto gibi çok sayıda kalabalık şehir de dahil. SatView, bu toksik maddeyi taşıyan Tiangong-1'in Yeni Zelanda civarlarında ve 3 Nisan'da atmosfere yeniden gireceği tahmin ediyor.

SatView'in Kullanım Olanakları Nelerdir?

SatView, insanlara, uzayda çok çeşitli uyduları izleme olanağı sağlar. Tiangong-1'i takip etmek adına Hubble teleskopu ve ISS de bir seçenek ancak SatView aynı zamanda son anda olmuş tüm atmosferdeki gelişmeleri de gösteriyor.

Brezilya'da bulunan web sitesi, ABD'nin veri tabanlarından elde edilen çeşitli bilgileri bu durum için topladı. Bu bilgilerin içeriğini, Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma (USGS) ve JPL'den (Nasa Jet Propulsion Laboratuvarı) alınmış bilgiler oluşturmakta. İşte SatView'e göre 'Fiery Demise'ın çarpma ihtimali olduğu bölgeler:

2016 yılında kontrol altına alındığı sanıldığı için Dünya'ya doğru sürülen 8,5 tonluk uydunun, çok tehlikeli bir madde olan hidrazini içerdiği düşünülüyor. Aynı senenin eylül ayında kontrolden çıkan Tiangong-1 dünyanın 4 bir yanından iniş süresi ve yeri takip edilmekte. Bu durumla uğraşan bilim insanları, uydunun düşüşünün ilk dakikalarından itibaren enkazın çevreyi büyük ölçüde etkileyeceğini söylüyor. Siz de bu interaktif haritayı incelemek isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.